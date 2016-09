«Kabel sind unnötig und was unnötig ist, soll weg»

Apple setzt konsequent auf neue Standards. Bisher lag der Konzern damit immer richtig. Das wird auch bei den neuen Kopfhörern so sein.

Kabel sind alte Zöpfe. Sie gehören abgeschnitten. Daten schwirren heute durch die Luft, Drähte sind unnötig. Und was unnötig ist, soll weg. Musik lässt sich heute problemlos über Bluetooth übertragen – ein Standard zur Datenübermittlung über den jedes Smartphone verfügt.

Apple hatt mit den AirPods eigene, wunderbar futuristisch aussehende Bluetooth-Kopfhörer geschaffen. Das Geniale an den kleinen Hörern: Sie verbinden sich automatisch mit dem Smartphone, sobald man sie sich in die Ohren stöpselt. Nimmt man sie wieder heraus, pausiert die Musik. Was will man mehr? Und wenn man sie in der dafür vorgesehenen Schachtel aufbewahrt, kann man damit 24 Stunden Musik hören. Das sind zwei Langstreckenflüge. Das Beste aber: Man gewinnt mit den AirPods ganz viel Zeit. Zeit, die man früher dafür verwendete, das Kopfhörerkabel, das sich ständig im Hosensack oder der Tasche verhedderte, zu entwirren.