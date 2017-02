Doch dies ist in der Schweiz nicht der Fall. Wir sind weit davon entfernt. Daran ändern die Parolen der jungen Krawalltouristen nichts. Wir haben einen gut funktionierenden Rechtsstaat und eine Demokratie, in der das Stimmvolk den Politikern in Bern auch mal einen Strich durch ihre Rechnung macht. Wie jüngst geschehen in der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform.

Es gibt also trotz Lohnexzessen von Managern oder teurem Wohnraum keine Legitimation für Gewalt. Aber was sage ich da: Die Linksautonomen werden ja auch diesen Kommentar als Ausfluss kapitalistischer Herrschaft abstempeln.