Die Massenproteste zeigen aber auch, wie sehr sich Rumänien zum Positiven verändert hat: Kritische Bürger haben verstanden, dass sie den Kampf gegen die Korruption aktiv unterstützen müssen. Der Protest formierte sich über die sozialen Medien. Zunächst kamen nur einige hundert Leute vor das Regierungsgebäude. Kurze Zeit später wuchs die Menge auf 15 000 Personen an. Jetzt ist das Dekret zwar vom Tisch. Aber die Demonstranten bleiben auf der Strasse. Ihnen geht es nun darum, zu verhindern, dass die Sozialdemokraten noch andere Tricks anwenden, um sich selbst vor dem Gefängnis zu retten.

Ohne EU-Beitritt wäre Rumäniens Rechtsstaat viel schwächer

Hinter den Protestierenden steht eine Institution, die seit 2005 unentwegt für mehr Rechtsstaatlichkeit und Transparenz kämpft: die Anti-Korruptions-Behörde DNA. Sie hat in den vergangenen Jahren Tausende Beamte und Politiker vor Gericht gebracht, obwohl sie dauernd Attacken von Medien, Politikern und Oligarchen ausgesetzt ist.

Allein 2015 hat die Agentur 1250 Personen wegen Korruption angeklagt. Vor Gericht standen ein ehemaliger Premier, 5 Minister, 16 Abgeordnete und 5 Senatoren. 970 Personen wurden in letzter Instanz verurteilt. Dabei geht es um viel Geld: Laut der DNA sollte der Staat aufgrund der Urteile 195 Millionen Euro konfiszieren.

Gerade wegen der Arbeit der DNA gilt Rumänien nun als Vorreiter in der Korruptionsbekämpfung in Südosteuropa. Und in den letzten Tagen schauten Vertreter der Zivilgesellschaft in Belgrad und in Sofia ganz genau darauf, was die mutigen Nachbarn in Bukarest tun. Rumänien ist schon seit längerem zum Vorbild in der Region geworden.

Die DNA konnte übrigens nur deshalb verankert werden, weil die EU vor und nach dem Beitritt 2004 massiven Druck machte. Ohne den EU-Beitritt wäre Rumäniens Rechtsstaat mit Sicherheit viel schwächer.