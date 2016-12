Am Ende seiner Amtszeit versuchte Bill Clinton nochmals, eine Friedenslösung zu arrangieren. Vergeblich. Israels Ministerpräsident Ehud Barak war zu substanziellen Konzessionen bereit; Palästinenserpräsident Yassir Arafat lehnte diese ab. Die Verhandlungen in Camp David scheiterten im Juli 2000, ebenso jene in Taba (Ägypten) Anfang 2001.

Heute, am Ende einer weiteren US-Präsidentschaft, ist alles anders: Der Irak-Krieg – von Clintons Nachfolger Bush losgetreten – der Bürgerkrieg in Syrien – von Bush-Nachfolger Obama mit inszeniert – und, daraus resultierend, Flüchtlingsdrama und islamistischer Terror haben den israelisch-arabischen Konflikt in den Hintergrund gedrängt. Benjamin Netanjahu, in den letzten 20 Jahren insgesamt elf Jahre lang israelischer Ministerpräsident, und seine rechtsnationalen Gefährten handelten, während die anderen wegschauten: Zwischen 1995 und 2015 ist die Zahl der israelischen Siedler im besetzten Westjordanland von 134 000 auf 386 000 gestiegen.