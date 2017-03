Auch in der Schweiz muss die EU ausschliesslich als Feindbild herhalten. Zwei Gruppen von Widerständlern sind vor allem auszumachen:

Zum einen die geschichtsignoranten Apolitischen, häufig jüngeren Alters. Sie halten Frieden und Wohlstand für selbstverständlich, sie kennen ja nichts anderes, sie wissen nicht, dass wir beides weitgehend den stabilen Zuständen in Europa zu verdanken haben.

Zum anderen die Nationalisten und Rechtspopulisten. Sie haben drei Feindbilder: die Migranten, die Eliten – und Europa. Sie nehmen das Land in den geistigen Würgegriff, behaupten, wir seien besser als die andern und auf jene nicht angewiesen, sie verwechseln Neutralität mit schnödem Abseitsstehen und halten die Mär von der autarken Verteidigung des Kleinstaates mitten in Europa hoch. (Haben Sie die Meldung kürzlich auch gesehen? Um die Rundum-Überwachung des Luftraums gewährleisten zu können, ist die Schweizer Luftwaffe auf die Benützung von Flugplätzen im Ausland angewiesen – nur so ein kleines Beispiel.)

Lob für Europa gilt als unanständig

Leider beschränkt sich die EU-Gegnerschaft aber nicht auf diese Gruppen. Sie ist längst darüber hinausgewachsen und frisst sich in alle politischen Kreise von rechts bis links hinein. Man überhöht die Defizite der EU, um sich mit Grausen von ihr abzuwenden. Es gilt heute geradezu als unanständig, die Vorzüge des europäischen Zusammenschlusses zu loben, die EU wird als Inbegriff all dessen gesehen, was ein aufrechter Schweizer ablehnt. EU und Europa werden dabei oft als Synonyme verwendet. Die Ablehnung Europas aber ist besonders fatal – oder besonders lächerlich. Denn die Schweiz gehört geografisch, historisch, kulturell und wirtschaftlich zu Europa. Ohne Europa wären wir nichts, wir verdanken Europa seit Jahrhunderten unsere Existenz. Aber wer weiss das heute noch?

Europa hat heute schon Mühe, sich im Weltkonzert gegen andere Mächte Gehör zu verschaffen. Es droht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Gegensteuer geben kann es nur, wenn es vereinigt und stark auftritt. Ist es zerstritten und zersplittert, wird es bald keine Rolle mehr spielen. Um das geht es eigentlich beim Projekt EU. Ja, man muss es reformieren (dann können auch wir beitreten). Aber bitte nicht zerstören.