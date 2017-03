Wem es nicht gelingt, ein einwandfrei funktionierendes Betreuungs-Netz auf die Beine zu stellen, bestehend aus Familienmitgliedern, kombiniert mit Krippe und Tagesmutter, der bleibt auf der Strecke bzw. am Herd. Das ist wohl noch die letzte Bastion, die es zu besiegen gilt, damit Frauen nicht nur jeden Beruf erlernen können, sondern ihn auch nach der Geburt eines Kindes auch auszuüben in der Lage sind. Aber ich bin guten Mutes und ich gehe davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist.

Im Schrebergarten meiner persönlichen Belange könnte ich also durchaus zufrieden sein und mich über Erreichtes freuen. Wenn ich aber über den Gartenzaun hinausblicke, gerät die Zufriedenheit in arge Schieflage. Denn da ist gar nichts in Ordnung. Durch die Einwanderung patriarchaler Kulturen gibt es immer mehr Frauen in unserem Land, für die Gleichberechtigung ein Fremdwort ist. Der Vater, Bruder, Ehemann bestimmt über sie. Sie hat sich dem männlichen Oberhaupt unterzuordnen, sie hat ihm zu gehorchen, eigene Wünsche und Anliegen müssen von ihm genehmigt werden.

Wenn er nicht will, dass sie einen Deutschkurs besucht, bleibt der Zugang zu bedeutenden Informationen verschlossen. Sie bleibt eingeschlossen in einem von Männern konstruiertem Denksystem und wird nie erfahren, welche Rechte sie einfordern kann. Unter dem Deckmantel von Toleranz wird stillschweigend geduldet, was zum Himmel schreit.

Die Politik hat versagt, vor allem auch weibliche Politikerinnen haben ihre Geschlechtsgenossinnen jämmerlich im Stich gelassen. Wie kann es sein, dass wir uns nur für die Rechte der weiblichen Bevölkerung in der Schweiz einsetzen? Es wird über Lohngleichheit gestritten, und das ist gut so. Aber das Unrecht, das Frauen anderer Nationen vor unseren Augen erleiden, wird ausgeblendet.

Anfang des 20. Jahrhunderts herrschten auch bei uns derartige Verhältnisse. Unsere Mütter und Grossmütter wissen, wie es damals war, einem Mann unterstellt zu sein und ihm ausgeliefert zu sein. Die Unterdrückung der Frau hat Geschichte. Annette von Droste Hülshoff (1797–1848) schildert in dem berühmten Gedicht «Am Turme» die Not, aufgrund ihrer geschlechtlichen Zugehörigkeit nicht vollumfänglich am Leben partizipieren zu können. Da sie nicht verheiratet war, lebte sie unter dem Patronat ihres Schwagers im Schloss Meersburg. Sie beschreibt, wie sie auf den See hinausblickt, das Spiel der Wellen und gegen den Wind kämpfende Schiffe beobachtet und sich darüber beklagt, nicht selbst das Steuerruder führen zu können:

Wär’ ich ein Mann doch mindestens nur,

So würde der Himmel mir raten;

Nun muss ich sitzen so fein und klar,

Gleich einem artigen Kinde,

Und darf nur heimlich lösen mein Haar,

Und lassen es flattern im Winde!

Der Internationale Frauentag erinnert daran, dass Frauenrechte Menschenrechte sind.

Er wird dann überflüssig, wenn für alle Frauen, gleich welcher Nationalität, die Welt offen steht und sie frei über ihr Leben verfügen können.