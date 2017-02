Das Thema ist staubtrocken, der Abstimmungskampf dafür um so emotionaler. Spätestens

seit sich alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf von der Unternehmenssteuerreform III distanziert hat, wittern die linken Parteien den grossen Sieg – und das ausgerechnet in der Wirtschaftspolitik, dem Kerngeschäft der bürgerlichen Parteien. Ein knappes Ergebnis bahnt sich an und deshalb bekommen in der Debatte besonders jene Politiker ein grosses Gewicht, die von der Parteilinie abweichen. Den Aargauer SVP-Fraktionschef Jean-Pierre Gallati kennt man wegen seiner ablehnenden Haltung seit dieser Woche sogar in der Westschweiz. Die linken Reformgegner frohlocken ob des SVP-Politikers, der als finanzpolitischer Hardliner gilt. Für sie ist er ein wunderbarer, erzbürgerlicher Kronzeuge für ein Nein.

Bei genauer Betrachtung ist das natürlich absurd, wenn auch Teil des politischen

Geschäfts. Denn der Aargauer SVPler lehnt die Vorlage genau aus dem gegenteiligen Grund ab wie die Linke (oder auch Widmer-Schlumpf): Letztere moniert, dass das Parlament die Besteuerung der Dividenden nicht erhöht und schweizweit harmonisiert hat, um einen Teil der Ausfälle zu finanzieren. Gallati indes befürchtet eine höhere Steuerbelastung für Aktionäre von KMU. Unterschiedlicher könnten die Ansichten nicht sein. Das ist der Inbegriff einer unheiligen

Allianz, um diesen etwas abgedroschenen Begriff zu gebrauchen.

KMU und Konzerne gegeneinander ausspielen ist sinnlos

Gallati macht mit seinem Votum überdies genau das, was das Parlament in Bern

um jeden Preis verhindern wollte: KMU und Grosskonzerne gegeneinander auszuspielen. Aus diesem Grund wurde die Gegenfinanzierung mit einer höheren Dividendenbesteuerung aus der Vorlage gestrichen – mit der Ausnahme bei der zinsbereinigten Gewinnsteuer. Die Kantone sollen die Besteuerung der Dividenden weiterhin selbst regeln. Mit diesem Manöver wurde der Gewerbeverband überhaupt erst ins Boot der Ja-Sager geholt.

Die guten Kleinen gegen die grossen Bösen: Dieses Bild ist falsch – in mehrfacher Hinsicht. In Bezug auf die Steuerreform, weil die Konzerne, die heute privilegiert besteuert werden, in Zukunft eher mehr bezahlen und die inländisch orientierten Firmen weniger. In Bezug aber auch auf die gelebte Wirtschaftswelt. Wenn der amerikanische Biotech-Konzern Biogen im solothurnischen Luterbach für eine Milliarde Franken in eine neue Produktionsanlage investiert, bauen auch regionale Gewerbebetriebe mit. In der Region Baden gibt es Zulieferer, die alleine von der ABB leben. Gross und Klein bedingen sich gegenseitig. Die Unternehmenssteuerreform ist für die Wirtschaft als Ganzes zentral – dazu gehören im Übrigen nicht nur die Eigentümer, sondern auch die Arbeitnehmer. Gegensätze heraufzubeschwören, ist wenig hilfreich.

Umfragewerte schrecken Befürworter zu Recht auf

Die letzten Ergebnisse von Abstimmungsumfragen haben diese Woche die Befürworter der Vorlage aufgeschreckt. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen sind bereits im vollen Gang. Bei den Umfragen fällt auf, dass die Skepsis gegen die Steuerreform bei der SVP-Basis gross ist. Je nach Umfrage sagen 33 oder 42 Prozent der SVP-Wähler Nein, obschon die Partei die Reform in Bern massgeblich mitgeprägt hat und etwa Magdalena Martullo-Blocher zu den vehementesten Abstimmungskämpfern gehört. Besonders originell muten die Erklärungen dafür an. Etwa der «Anti-Economiesuisse-Reflex», weil der Wirtschaftsverband in der Vergangenheit bei Initiativen und Referenden in Ausländerfragen gegen die SVP angetreten ist. Oder die sanfte Umsetzung der Zuwanderungsinitiative, welche das Vertrauen der SVP-Wähler in Parlament und Bundesrat geschwächt habe. Wer so argumentiert, hat ein schlechtes Gedächtnis: Das Schlechtreden der Institutionen gehört seit Jahren zum politischen Programm der grössten Volkspartei. Viel eher zeigt sich hier ein anderer Konflikt: Die Basis tickt wirtschaftlich weniger liberal als die Parteioberen.

Noch ist die Abstimmung nicht entschieden. Die unterschiedlichen Argumente von links und rechts gegen die Reform sollten skeptisch machen. Sie sind ein Hinweis darauf, wie schwierig bei einem Nein die Neuauflage wäre. Und zumindest in diesem Punkt sind sich die beiden Lager einig: Eine Reform ist zwingend.