Integration schönzureden, bringt auch nichts. Nicht jeder Flüchtling fällt als Fachkraft vom Himmel. Gelingt es aber, nur schon der Hälfte der jungen Flüchtlinge eine Lehre zu ermöglichen, so ist der Return on Investment ausgesprochen hoch. Umgekehrt gilt: spricht ein in der Schweiz geborener Flüchtling bei Schuleintritt keine Landessprache, so hat das System schlicht versagt.

Deshalb: knausrig sein bei der Integration ist ein Schuss ins eigene Bein. Wenn schon sparen, dann stellen wir doch lieber den nächsten Tunnel auf der Prioritätenliste etwas zurück. Und investieren die nächste Milliarde in Köpfe statt in Beton.