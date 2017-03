Ich bin verunsichert, weil ich mich recht sicher fühle. Vielleicht wäre ich weniger verunsichert, wenn ich mich etwas unsicherer fühlen täte. Das wiederum kann ich aber nicht schlüssig beurteilen, weil ich mich, wie schon erwähnt, ob ich das nun will oder nicht, schon ziemlich sicher fühle. Ganz besonders, wenn es um Erdbeben geht.

Doch der Reihe nach. Am 6. März hat in Linthal im Glarnerland die Erde gebebt. Wir haben nichts davon gemerkt, es aber zur Kenntnis genommen und rasch wieder vergessen. Es gab ein paar Risse in den Wänden, ein Kamin ist eingestürzt. Kann passieren.

Nun aber treten die Versicherer auf den Plan. In halbseitigen Inseraten versuchen sie, mich zu verunsichern. Die Schweiz sei ein Erdbebenland, sagen sie mir, und man sollte sich jetzt absichern. Denn nicht immer komme die Schweiz mit dem Schrecken davon wie dieses Mal in Linthal. Als Beweis führen die Versicherer ein Ereignis an, das doch schon ziemlich weit zurückliegt: 1356 habe in Basel ein Erdbeben mit der Stärke von 6,6 die Stadt und auch das weitere Umland erschüttert. Die Versicherer haben dazu auch ihre Schadenabteilung rechnen lassen. Heute würde ein Erdbeben von dieser Stärke Schäden von 80 bis 100 Milliarden Franken verursachen.

Die Botschaft ist klar: Wer klug ist, leistet sich sofort einen umfassenden Erdbeben- Schutz, wie ihn die Versicherer in diesen bebenden Zeiten anbieten. Damit wäre man geschützt, zwar nicht vor dem grossen Erdbeben, aber vor den Kosten, die es verursacht. Man liest das Inserat, das wie eine einzige Gefährdungsmeldung daherkommt. Und wird das Gefühl nicht los, dass hier die Versicherer eher als Verunsicherer agieren.