Wie vor zwei Wochen in Mecklenburg-Vorpommern und in drei Landtagen im Frühjahr: Die etablierten Volksparteien SPD und CDU verlieren an Wählergunst. Auch gestern im Stadtstaat Berlin. Zwar bleibt die SPD stärkste Kraft, muss aber kräftig Federn lassen. Und die CDU fährt ihr schlechtestes Ergebnis in der Hauptstadt ein. Zum zehnten Mal hintereinander feiert die Alternative für Deutschland (AfD) deutlich den Einzug in ein Landesparlament.

Das schlechte Abschneiden der CDU wird die unionsinterne Debatte um den Regierungskurs von Kanzlerin Angela Merkel am Leben halten. Seit Monaten will CSU-Chef Horst Seehofer die Kanzlerin zu einer restriktiveren Migrations- und Flüchtlingspolitik bewegen. Aus Bayern werden Burka-Verbot oder eine gesteuerte Einwanderung gefordert, bei der Menschen aus dem «christlich-abendländischen Kulturkreis» bevorzugt ins Land gelassen werden sollen.

Das Ziel, das die Bayern-Partei mit solchen Forderungen verfolgt, wird allerdings krachend verfehlt, wie das Aufkommen der AfD nun auch im liberalen, tendenziell eher politisch links stehenden Berlin zeigt. Die Union gewinnt keine Wähler hinzu, wenn sie die Politik der AfD mit populistischen Forderungen kopieren will. Im Gegenteil, Profiteur eines vergifteten politischen Klimas sind andere wie die AfD.

Profitieren von der Schwäche der Union könnte aber auch die politische Linke. So allmählich werden die Weichen gestellt für die Bundestagswahlen in knapp einem Jahr. Die SPD ist drauf und dran, Machtoptionen fern der Union auszuloten. Ein bundesweit erstes rot-grün-rotes Bündnis, das in Berlin nun möglicherweise gewagt wird, ist auch Testlauf für ein linksgrünes Dreierbündnis auf Bundesebene.