Zynischer hätte das Regime den Zeitpunkt seines nächsten Massakers nicht wählen können. Während sich in Brüssel die halbe Welt zur Geberkonferenz für Syrien versammelte, um sich den Kopf über den Wiederaufbau des ruinierten Landes zu zerbrechen, ließ der Diktator aus Damaskus seine Kampfjets aufsteigen, die im nordsyrischen Rebellengebiet mehrere Dutzend Menschen mit Giftgas erstickten.

Dass ihm dabei über Internet der gesamte Globus zuschauen kann, stört Bashar al-Assad nicht. Er fühlt sich nach sechs Jahren Bürgerkrieg auf der Siegerstraße. Er ist sich sicher, ihm kann keiner mehr was, seit nun auch die Vereinigten Staaten offiziell seinem Sturz aus ihrer Nahoststrategie gestrichen haben.

Und prompt interpretierte das syrische Regime den frisch proklamierten Kurswechsel unter US-Präsident Donald Trump als Freibrief, auf syrischen Boden nun auch die verbliebenen Rebellengebiete in Grund und Boden zu bombardieren und deren Bevölkerung nach Belieben zu vernichten.

Iran und Moskau schweigen

Internationalen Druck braucht er nicht zu befürchten. Iran und Moskau schweigen wie immer. Die Türkei liegt momentan mit allen über Kreuz. Und die in Brüssel versammelten Geberländer müssen sowieso zahlen und in Zukunft noch wesentlich tiefer in ihre Taschen greifen, wenn sie keine weitere Völkerwanderung gen Europa erleben wollen.

Gleichzeitig hat die von Washington angeführte internationale Militärkoalition in den nächsten Monaten alle Hände voll zu tun, dem „Islamischen Staat“ seine syrische Hochburg Raqqa zu entreißen. Kein Wunder, dass in dieser Konstellation für Assad Frieden keine Option ist. Im Machtkampf seines Landes hat er es längst zu einer bestialischen Meisterschaft gebracht. Und die Leidtragenden sind jeden Tag aufs neue wieder die einfachen Leute - Frauen, Männer und Kinder.