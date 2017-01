Ich fand die Idee noch interessant und es war mal wieder eine Gelegenheit, nach Colmar zu reisen. Die Partei Modem Colmar-Rhin-Vosges hatte Journalisten aus Südbaden und der Nordwestschweiz, das war ich, sowie Politiker aus dem Territoire de Belfort und Lothringen eingeladen, darüber zu diskutieren, wie das Elsass von seinen Nachbarn gesehen wird.

Modem steht für Mouvement démocrate und ist eine zentristische Partei, die François Bayrou nach den Präsidentschaftswahlen 2007 gegründet hat. Er kam im ersten Wahlgang immerhin auf 18,6 Prozent der Stimmen. Der Modem ist keine Massenbewegung, allerdings gab es im Elsass früher eine langjährige zentristische Tradition, ja gar eine Vorherschaft, welche die der Gaullisten nach dem Zweiten Weltkrieg ablöste.

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Moderatorin hat sich wacker bemüht, das zu verhindern, aber als zentrales Diskussionsthema landeten wir bei Zweisprachigkeit und Dialekt – so wie immer bei derartigen Diskussionen. Während das Elsass in Lothringen als Pilotregion für die Zweisprachigkeit gilt, sehen die Elsässer selbst das wesentlich kritischer. So berichtete ein Mittelschuldirektor aus einem Vogesental, dass drei Viertel der Eltern sich bei Wahlfreiheit dafür entschieden, dass ihre Kinder als erste Fremdsprache Englisch lernen sollten.

Das Hauptproblem aber ist die staatliche Erziehungsbehörde, der es in 25 Jahren nicht gelungen sei, dafür zu sorgen, dass genügend Lehrer für den zweisprachigen Unterricht ausgebildet werden. Bezeichnend ist, dass viele Elsässer nach engagierter Diskussion über den Dialekt mit grösster Selbstverständlichkeit ins Französisch verfallen. «Der Dialekt ist kaputt. Das kann man vergessen», vertraute mir beim Mittagessen eine Dame an, die sich seit langem für die Zweisprachigkeit engagiert.

Interessant fand ich, dass das Elsass in Lothringen als selbstgenügsam empfunden wird – eine Region, die die Nachbarn nicht braucht und sich, mit einer gewissen Arroganz, selbst genug ist. Kritische Bemerkungen gab es zur Gebietsreform, durch die das Elsass in der riesigen Region Grosser Osten aufgeht. Das ist vielleicht auch eine Erklärung für den Vorwurf, sich abzukapseln – ein Verhalten, das nicht aus der Stärke, sondern der Defensive entsteht.