Vielleicht ist es ganz gut, dass sich die Lehrer zuerst einmal selber um ihre Probleme kümmern wollen. Über verschiedene Kanäle haben sie sich an die Medien gewandt und ihrem Missmut Luft verschafft. Nun sind sie in der Pflicht, ihre Beschwerden zu bündeln und an die zuständigen Stellen zu tragen.

Dazu gehört auch, sich zu fragen, welche Anliegen wirklich berechtigt sind. Dem KV geht es wirtschaftlich nicht gut, dass die Schulleitung in solchen Zeiten die Schraube anzieht, ist sicher unangenehm, aber zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Und manche Lehrer haben von Vorzügen profitiert, die es anderswo kaum gäbe. So wurden Stunden auch dann voll bezahlt, wenn sie nach den Prüfungen angesetzt waren und deshalb ausfielen. Es ist nicht zu viel verlangt, diese zu kompensieren.

Auf der anderen Seite herrscht derzeit ganz offensichtlich nicht das Klima, dass Lehrer und Schulleitung in einen konstruktiven Dialog treten können. Davon zeugen Krankheits- und Gerichtsfälle. Die Schulleitung um Marianne Schneider muss dafür sorgen, dass ihr die Lehrer wieder vertrauen. Dazu gehört eine bessere Kommunikation: Es ist ein Fauxpas, Lehrer anzuprangern, die auf Missstände aufmerksam machen wollen. Es ist meist keine nachhaltige Strategie, Whistleblower schärfer zu überwachen und eventuell gar zu bestrafen. Besser wäre es, die bekannten Vorwürfe könnten direkt besprochen werden. Sicher ist: Die Schüler, die den anhaltenden Konflikt wohl registrieren, gehören zu den Hauptleidtragenden.