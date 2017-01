Auf den ersten Blick hat sich in dieser Woche in verschiedener Hinsicht eine Tür sehr weit geöffnet: Die Spitze der wählerstärksten Partei ist vakant. Präsident oder Präsidentin sitzt unbestritten an einem grossen Hebel. Weil neben Brigitte Hollinger auch gleich die Vizepräsidenten Mustafa Atici und Michela Seggiani zurückgetreten sind, bietet sich eine grosse Chance, den dringend nötigen Generationenwechsel in einem unbefleckten Team zu planen. Die Basler SP ist strukturell an einem ähnlichen Ort wie die SVP Schweiz vor einem Jahr: grosse Basis, starke Einzelfiguren, eine spannende Mission. Klingt interessant, oder?

Doch über die Medien nahmen sich am Freitag gleich reihenweise die prominenten Anwärter aus dem Spiel. Und das hat gleich drei gute Gründe. Der erste Haken an der Sache mit der präsidialen Würde: In den meisten Fällen ist sie eine Karriere-Sackgasse. Unter den letzten SP-Chefs gibt’s nur einen, dessen Karriere nicht dort ihren Höhepunkt fand: den überaus erfolgreichen Beat Jans, heute einflussreicher Nationalrat. Martin Lüchinger kam in der Folge nicht über ein Grossratsmandat hinaus, Vorgänger Thomas Baerlocher verschwand ganz von der Bildfläche. Der Grund dafür: Die Basler SP ist sehr gross. So gross, dass sie in Quartiervereinen organisiert ist, die ihre Delegierten an Parolenfassungen schicken. Und an diesen bekämpfen sich die beiden Flügel innerhalb der Roten, der linke und der liberale, zuweilen bis aufs Blut. Das bewies jüngst der parteiinterne Haltungsentscheid zur Unternehmenssteuerreform III. Das Präsidium muss die Meinungsvielfalt zu einer Linie einen. Das birgt Konfliktpotenzial. Manche Genossen fühlen sich immer ausgeschlossen.

Viele geeignete Kandidaten haben andere Pläne für sich

Sich intern unbeliebt zu machen, ist keine gute Ausgangslage für höhere Weihen. Und genau solche streben mehrere Nachwuchstalente an. Wobei: Manche davon drängen schon lange darauf, endlich strahlen zu dürfen. Tobit Schäfer etwa. Als Präsident der Geschäftsprüfungskommission darf er zwar immer an den Räten rumnörgeln. Aber eigentlich stellte er lieber seine eigenen Fähigkeiten in der Exekutive unter Beweis. Dass Stratege und Finanzcrack Kaspar Sutter dereinst ein Regierungsmandat bekleiden könnte, ist etwa so geheim wie ein Bericht der Finanzkontrolle zur BVB. Bei den Frauen gehören sicher Justizkommissionspräsidentin Tanja Soland und Fraktionspräsidentin Beatriz Greuter zum engsten Kreis der Aspirantinnen auf ein magistrales Amt. Natürlich gibt es bei allen Zukunftskandidierenden noch viele offene Fragen. Rückhalt in der Partei, Departementsverteilung, persönliche Situationen – doch das politische und persönliche Rüstzeug für die Exekutive bringen sie sicher mit. Sie dürfen sich gute Chancen ausrechnen, nicht erst in vier Jahren in die Startlöcher zu gehen. Eva Herzog wird ihre letztmögliche Legislatur kaum bis zum Ende durchziehen. Zumal sie allem Anschein nach die Nachfolge von Ständerätin – und Rivalin – Anita Fetz anstrebt. Vielleicht vergeht ja auch noch Christoph Brutschin oder gar Hans-Peter Wessels die Lust am Regieren.

Sarah Wyss hingegen dürfte einen Nationalratssitz anpeilen. Ihr Profil ähnelt jenem von Silvia Schenker. Und auch Mustafa Atici wird irgendwann noch Nationalrat. Salome Hofer wiederum wird nachgesagt, dass sie höchste Baslerin werden möchte: Das Grossratspräsidium ist ein ausgleichendes Amt, das der bis ins bürgerliche Lager beliebten Krampferin wohl gut anstünde und – wer weiss – vielleicht auch die öffentliche Aufmerksamkeit für spätere Aufgaben bescherte.

Die attraktiven Aussichten in näherer Zukunft sind ein zweiter Grund für prominente Absagen; ein dritter kommt dazu. Das Präsidium steht vor grossen Herausforderungen. Die letzten beiden Wahlen verliefen sehr gut für die Sozialdemokraten. Doch sollten sich die Bürgerlichen auch weiterhin auf die SVP einlassen, wird das Halten von drei Nationalratssitzen eine Herkulesaufgabe für die Linke. Nur schon das Ersetzen der Regierungsratssitze wird nicht leicht, denn der Schulterschluss am anderen politischen Spektrum ist noch frisch und wird sich in zwei bis drei Jahren deutlich besser eingespielt haben.

Was die SP braucht, ist ein Brückenbauer, der sich selbst im richtigen Moment zurücknehmen kann und die teilweise eitlen Exponenten ideal zu positionieren weiss. Es mag seltsam klingen, doch mal abgesehen vom politischen Profil wäre eine Person wie SVP-Oberhaupt Albert Rösti eine Idealbesetzung.