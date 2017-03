Wenn am frühen Sonntagabend die Laterne eingepfiffen wird. Wenn danach an Schlaf kaum zu denken ist. Wenn die nervöse Blase zu mehrmaligem Aufstehen zwingt. Wenn bei diesen Gelegenheiten das Kostüm immer und immer wieder überprüft wird. Wenn mit verklebten Augen und flauem Magen der Weg in den Cliquenkeller unter die Füsse genommen wird.

Wenn dortselbst eine Mehlsuppe und ein Gläschen Wein die Lebensgeister wecken. Wenn die Steckenlaterne gefasst und kurz kontrolliert wird. Wenn draussen auf der Gasse eingestanden und die Larve aufgesetzt wird. Wenn die Sekunden abgezählt werden, bis das Licht erlöscht und der Marsch der Märsche ertönt. Dann ist Morgestraich.

Schon das Schreiben dieser Zeilen löst Gänsehaut aus.

Warum hat sich der Zauber der Fasnacht auch nach dreissig Jahren in der «Fremde» nicht verflüchtigt? Was ist so speziell daran, in der Gruppe und doch für sich alleine eine Rührung zu erleben, wie sie sonst selten ist im Leben? Warum wacht man weit weg von Basel Punkt vier Uhr auf und wird von einer tiefen Sehnsucht und Trauer erfasst?

Einer möglichen Spur gehen wir morgen in der «Schweiz am Wochenende nach. Dort geht es um die melancholische Grundstimmung, die die Basler Fasnacht so einzigartig macht. Darüber hinaus dürften die Antworten aber höchst individuell ausfallen. Für den Rückkehrer ist es jedenfalls eine persönliche Sache. Er hat die «Drey scheenschte Dääg» mit der Muttermilch aufgesogen und ist gespannt, ob da noch Nährstoff vorhanden ist. Es geht um den Praxistest, quasi. Zweifel hat er keine. Zu gross ist die Vorfreude.