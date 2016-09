«Wasserfall, Ville-Bonheur, 2008» – mehr steht nicht unter dem Bild. Ein Wimmelbild, als hätte Pieter Bruegel fotografiert statt gemalt. Aber welches Bruegel-Thema wäre hier aufgegriffen und karibisch variiert? Sein «Kampf zwischen Karneval und Fasten»? «Die Kinderspiele» oder «Der Triumph des Todes»?

Beides ist drin: Die Lust am Bad wie im Garten Eden. Und der Sturz der Hinfälligen, Wirren am Jüngsten Tag. Etwas ganz Eigenes aber steckt dazu im Foto-Tableau hier: Von fern betrachtet, zeigt es existenziell das Menschengewühl zwischen oben und unten. Von nah betrachtet, erzählt jede Figur, jedes Gesicht von sich.

Das Foto hat Thomas Kern (51) in Haiti gemacht. Bei dem Wasserfall, wo der Legende nach einigen Gläubigen die Jungfrau Maria erschienen war. Oder ihre Schwester im Voodoo: Erzulie, die im Wasser lebt und Krankheiten heilt.

Ihretwegen steigert sich Freude am Bad schlagartig auch zu Trance und Zusammenbruch. So wie eine politische Manifestation in Port-au-Prince plötzlich wie religiösen Rausch wirken kann, Fanatismus wie Ekstase oder umgekehrt, das Gerangel von Studenten um einen Platz im Sammeltaxi wie eine gewalttätige Demonstration. Am Tor zur Cité-Soleil am Hafen sind die Buchstaben herabgefallen, verstümmelt zu «Sol» und «e», zu ewiger Tristesse, während das «Paradis» elegant und sauber erscheint, mit geparktem Luxusschlitten davor, ein Leichenwagen freilich, weil hier das Totenreich beginnt.

Mal ruht der weissbärtige Opa im besten Anzug im pompösen Sarg. Mal liegt ein Verstorbener verkrümmt auf blossem Zement, in Plastik verpackt. Gaffer stehen mit indifferentem Ernst um einen Toten im Staub, der aussieht wie erschlagen oder verbrannt, was an die Lynchmorde erinnert, von denen man regelmässig hört, von denen gar Videos im Netz zirkulieren. Ein Bauarbeiter steht in Trümmern, die noch immer vom verheerenden Erdbeben herrühren 2010; auf die Spitze eines Armierungseisens hat er einen Totenschädel gepflanzt. Zwei Engel knien in einer Ecke neben einer geborstenen Glocke und einem Plastikvorhang, als flehten sie um ein Stück Brot; auf dem Vorhang steht das Logo von USAID.

Sind das allesamt Bilder aus einem Haiti des Klischees? Fotos vom karibischen «Herz der Finsternis», das uns verstört, ratlos macht, das uns schauerlich Licht und Schatten durchs verängstigte Gemüt jagt? Eben gerade nicht. Hier lohnt sich längeres Betrachten. Wegen zweierlei: Zum einen entdeckt man Leben, ohne gleich eine Erklärung dafür parat zu haben oder mitgeliefert zu bekommen; aber es ist zweifelsfrei Leben.

Zum zweiten ist der Tod der guten alten Fotoreportage in Magazinen und Zeitungen heute die Chance zur Umwandlung von Reportagefotografie in Kunst. «Eigentlich», sagte gestern Thomas Kern während eines Rundgangs durch seine neue Ausstellung in der Fotostiftung Winterthur, «eigentlich sind nur noch Bücher und Museen relevant, um solche Sachen zu zeigen.» Als Reportagen gedruckt gibt es dafür weder Platz noch Geld.

Und das hat sein Gutes: An der Reportagefotografie kann man das Reportage-Element zurücknehmen, jene auf Anhieb augenfällige, oft auch nur platte Dokumentation des aussergewöhnlichen Ereignisses (Naturkatastrophe, Putsch, Revolution). Und nur das suchen, erspähen, abbilden, was vom Ereignis «mit der Zeit nach unten sickert wie Sand» (Thomas Kern). Statt Sensation sucht man Verdichtung. Und Verdichtung ist, wie bei aller bedeutenden Kunst, Raum öffnen dank Genauigkeit. Keine Erklärung via Bild. Keine Leitplanken, an denen «entlang fotografiert» wird, und seien es auch nur «thematische Blöcke». Ganz zu schweigen von fotografierter Ideologie oder Gesinnung.