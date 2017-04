Die Tochter des Publizisten Roger de Weck wuchs in Paris, Hamburg und Zürich auf und lebt heute mit ihrem Partner und zwei Kindern in Hamburg. Seit dem Abschluss des Schauspielstudiums in Zürich ist sie freie Autorin und war von 2007 bis 2010 Mitglied im Ensemble des Jungen Schauspielhauses Hamburg.

Ihr erstes Stück «Lieblingsmenschen» wurde 2007 von Werner Düggelin am Theater Basel uraufgeführt. Es folgten die Stücke «SumSum», «Für die Nacht» und «Archiv des Unvollständigen». Die Autorin erhielt unter anderem Einladungen an die Mülheimer Theatertage und ein Stipendium am Literarischen Colloquium in Berlin.

Seit sechs Jahren schreibt de Weck ausserdem für den «Tages-Anzeiger» szenische Kolumnen, die 2016 in Buchform erschienen sind.

Die 36-Jährige inszeniert selbst eigene Performances wie «Espace Schengen» oder die neuste Arbeit «Direkt Demokratisch Love», die morgen Donnerstag,

6. April, am Festival «It’s The Real Thing» in Basel uraufgeführt wird. Vom 11. bis 13. April ist die Performance in der Gessnerallee in Zürich zu sehen. (bal)