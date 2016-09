Ein Freund von mir ist mit einer deutschen Frau verheiratet. Seine Kinder sprechen akzentfrei Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Als der Vater einmal bei einem Schulbesuch einen seiner Söhne vorlesen hörte, war er erstaunt über das rumplige Hochdeutsch des Buben. Zuhause mit der Mutter spreche er doch ein viel reineres Deutsch, bemerkte der Vater. Warum er denn in der Schule so hölzern rede, fragte er seinen Sohn. Er wolle halt nicht, dass seine Aussprache besser sei als die der Lehrerin, erklärte der Achtjährige. Eineinhalb Schuljahre hatten dem Jungen offensichtlich genügt, um zu lernen, worauf es in der Schweiz zuweilen ankommt. Es kommt darauf an, nicht aus dem Durchschnitt herauszuragen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.

Letzte Woche lehnte das Kantonsparlament des Kantons Luzern den Projektierungskredit von sieben Millionen Franken für das Neue Theater Luzern mit 62 zu 51 Stimmen ab. Damit ist die Idee einer Salle Modulable, eines multifunktionalen Baus für Musiktheater, Sprechtheater und Tanz, für die nahe Zukunft bereits beerdigt.

Wäre der Projektierungskredit beim Kantonsparlament durchgekommen, hätte die Salle Modulable freilich noch immer etliche Hürden nehmen müssen. Stadtparlament und Stimmbevölkerung von Luzern hätten die Idee auch kippen können. Der Theaterbau, der in seiner Art landesweit neue Massstäbe gesetzt hätte, wurde von einer breiten Trägerschaft unterstützt. Ob sich das Projekt an der Urne durchgesetzt hätte, werden wir nun nie mehr erfahren.

Sparen verhindert Visionen

Die Initianten der Salle Modulable wollten etwas Spezielles. Die Raumaufteilung des geplanten Hauses wäre, wie es der Name sagt, veränderbar gewesen. Von einer «Bereicherung für Kultur, Wirtschaft und Tourismus» war die Rede. Die Vision beinhaltete ein «einmaliges Kulturerlebnis auf höchstem Niveau». Das Gebäude hätte «regionale, nationale und internationale Ausstrahlung» haben sollen. Aber nun kehrt diesbezüglich fürs Erste Ruhe ein in Luzern. Die Idee ist gestoppt, bevor sie zu Ende gedacht werden konnte. Der Kanton müsse sparen, befand die Mehrheit des Luzerner Kantonsparlaments. In finanziell engen Zeiten sei es vernünftiger, an ein solches Grossprojekt gar nicht erst zu denken.

Wir dürfen allerdings annehmen, dass die Idee einer Salle Modulable selbst bei komfortabler Finanzlage keine Mehrheit gefunden hätte. Wir mögen das bedauern oder nicht, aber so ist es nun mal in unserem Land und in unserem politischen System. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein grosses Projekt auf dem langen Weg von der Idee bis zur Ausführung verhindert wird, ist viel grösser, als dass es realisiert wird. Wer sich darüber beklagen will, möge sich überlegen, ob es uns lieber wäre, wenn derartige Vorhaben ohne demokratischen Prozess realisiert werden könnten. Doch die politischen Rahmenbedingungen sind nicht allein dafür verantwortlich, dass es besondere Wagnisse in der Schweiz traditionell schwer haben.

Begriffe wie «Grossprojekt», «internationale Ausstrahlung», «höchstes Niveau» oder «urbanes Gravitationszentrum» sind hierzulande verdächtig. Wir mögen es einfach nicht allzu gross. Wir leben im Land der Kleintheater und der Kellerbühnen. Wir lieben Kultur, wir lieben Unterhaltung, wir lieben unser dezentrales, vielfältiges Kunstangebot, aber wir misstrauen gewohnheitsmässig grossen Worten und grossen Würfen.

Stolz auf das Besondere

Wird einmal doch ein besonderes Kulturhaus eröffnet, sind wir zwar stolz. Das von Renzo Piano entworfene Zentrum Paul Klee steht auf der Liste der Sehenswürdigkeiten bei Bern Tourismus weit oben. Die Tourismus-Website der Stadt Luzern rühmt das KKL des französischen Stararchitekten Jean Nouvel in blumigen Worten. Die Basler empfehlen Besuchern das Museum Tinguely, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass es vom berühmten Mario Botta erbaut wurde. Es gibt also durchaus auch eine positive Beziehung zu bedeutenden Häusern mit internationaler Ausstrahlung. Interessanterweise kommt dieser Stolz auf bemerkenswerte Kulturbauten in der Schweiz aber erst auf, wenn die Gebäude real vorhanden sind und funktionieren. Solange es um die Planung geht, haben wir eher die Tendenz, auf die Bremse zu stehen, Risiken zu vermeiden, auf finanzielle Abenteuer zu verzichten und an die Bescheidenheit zu appellieren. Dies illustriert etwa die Fondation Beyeler in Riehen. Das meistbesuchte Museum der Schweiz gab vor wenigen Tagen bekannt, Peter Zumthor sei zum Architekten des geplanten Neubaus erkoren worden. Doch schon in der Medienmitteilung mit der Ankündigung ihrer Erweiterungspläne vor eineinhalb Jahren wurde betont, der Neubau werde «wesentlich kleiner» als der bestehende Bau sein, und er werde sich «harmonisch in die Landschaft einfügen». Fast klang es, als wollte man sagen: «Entschuldigung, wir möchten bauen, aber wir tun es so, dass es von der Strasse aus niemand sieht.»

Bei gewagten Verkehrsprojekten wie der Neat mag es anders sein. Da gewichten wir den praktischen Nutzen stärker als die möglichen Dimensionen. Ist der Nutzen jedoch nicht so klar messbar, wie dies im Kulturbereich naturgemäss der Fall ist, erwecken grosse Gesten und grosse Worte zunächst einmal Misstrauen. Wir fallen nicht gerne auf und haben ein angeborenes Misstrauen gegen alles, was zu sehr über den Durchschnitt hinausragt. Wie das eingangs erwähnte Schulkind, das seine Fähigkeit ein reines Hochdeutsch zu beherrschen lieber für sich behält, behalten wir unsere schönen Pläne lieber in der Schublade.