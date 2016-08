Er ist unauffällig. Braun wie die Baumrinde auf der Claramatte. Und doch von modernem Schick, und vor allem: Mit zehn Flatscreens bestückt, inklusive Kopfhörer und Hocker. Einige Besucher vertiefen sich in die Videos, am helllichten Tag, mitten im Sommer, mitten in einem Park. Was steckt dahinter?

Dahinter steckt der Yolda Kiosk von Gaby Fierz. Eine künstlerisch-dokumentarische Installation im öffentlichen Raum, eine Arbeit, die die identitären Transformationsprozesse im transnationalen Raum zwischen der Schweiz und der Türkei aufzeigen will. So heisst das zumindest in der Fachsprache. Doch das Projekt ist viel näher bei den Menschen — denn es lässt die Betroffenen sprechen, die Migrantinnen und Remigranten — ganz ohne theoretischen Überbau.

Viele Jahre hat Gaby Fierz für das Museum der Kulturen in Basel gearbeitet, als Leiterin der Abteilung für Bildung und Vermittlung. Schon damals hat sie sich oft gefragt: Wie bekommen wir die Menschen ins Museum? Oder kann auch das Museum zu den Menschen kommen?

Es kann. Denn was Gaby Fierz mit ihrem mobilen Kiosk auf die Beine gestellt hat, könnte so auch in einem Museum hängen. Oder in einer Galerie. Doch da würden vermutlich die ohnehin kulturinteressierten Menschen hingehen – und Gaby Fierz möchte den Austausch mit allen Bevölkerungsschichten. Denn die sind auch in ihren Porträts zu finden.

Die Lebensgeschichte erzählen

Gefunden hat Fierz ihre Gesprächspartner in ihrem halbjährigen Aufenthalt in der Türkei; durch ihr persönliches Netzwerk und durch Zufall. Die Teilnehmer mussten eine Lebensgeschichte haben, die sich in zwei Welten abspielt: in der Türkei und in der Schweiz. Sie mussten bereit sein, sich filmen zu lassen. Und sie mussten Zeit mitbringen: Dreimal eine Stunde lang hat Fierz mit ihnen gesprochen.

Herausgekommen sind zehn sechsminütige, konzentrierte Video-Porträts mit englischen und türkischen Untertiteln, eine faktenschwere, reich bebilderte und zweisprachige Zeitschrift und eine aufwendig gestaltete Website. Die Geschichten, die man dort liest und hier sehen kann, sind beruhigend alltäglich, aufregend exotisch und immer erfrischend reflektiert.

«Musst du nicht nach Hause?»

Zum Beispiel die Geschichte von Genç Osman Yavaş. Als Kleinkind lebte er bei seinen Grosseltern in der Türkei. Seine Eltern arbeiteten derweil in der Schweiz, in Windisch. Verdienten Geld und sparten alles, für das Haus in der Türkei, in das sie dereinst wieder zügeln wollten.

Als Genç in das Kindergartenalter kam, holten sie ihn zu sich. Genç integrierte sich schnell – soweit das in der Schweiz möglich war und ist. Denn manche Unterschiede sind grundlegender Natur. Die Sache mit dem Essen etwa. Wenn Genç seine Schulkameraden besucht hat, dann kam stets um kurz vor sechs die Schweizer Mutter oder der Schweizer Vater ins Zimmer und fragte ihn: «Musst du nicht nach Hause? Wir essen bald.»

Dieser Rauswurf war unmissverständlich, auch für den kleinen Jungen, der es aus der türkischen Kultur genau anders herum kennt. Wenn Genç seinen Freund zum Spielen zu Besuch hatte, fragte seine türkische Mutter den Spielkameraden: «Wir essen bald. Ruf doch zu Hause an und frage, ob du mitessen kannst.»

Solche Unterschiede bestehen noch heute. Und bringen die Besucher des Kiosks ins Gespräch – in der Türkei und auch in der Schweiz. Wie das früher bei einem echten Kiosk eben auch noch der Fall war.

Dafür steht auch der Name «Yolda». Auf Türkisch heisst das «Kiosk». Nur dass dieser hier auf Rädern ist, bereits eine 33-tägige Tournee durch die Türkei mit 1500 Besuchern auf dem Buckel hat und nun die Schweiz erobern will. In Parks, auf Spielplätzen und in Hochschulinnenhöfen macht er Halt. Damit wir alle ein bisschen lernen können von diesen Pendlern zwischen den Welten, die schon heute können, was die globalisierte Zukunft von uns allen immer mehr fordern wird: zwischen den Werten der verschiedenen Kulturen zu übersetzen — und mit den Unterschieden zu leben.

Yolda Kiosk: Noch heute auf der Claramatte, ab morgen bis 28.08. im Schützenmattpark, Basel. Je 14-22 Uhr. Weitere Stationen sind Rheinfelden, Luzern, Zürich u. a.. Termine und Infos unter: www.yoldayolda.com.