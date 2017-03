Wer hat die besten Poetry Slam-Texte in diesem Jahr? Der kann sich für ein Jahr Schweizer Meister im Poetry Slam nennen. Und zwar gibt es die Kategorien Einzel Ü20, Team und U20. Am Donnerstagabend startete im Kofmehl in Solothurn die Auftaktveranstaltung zu dieser mehrtägigen Ausmarchung, die an diesem Wochenende in Solothurn und in Olten stattfindet. Es gibt diese Schweizer Meisterschaft der Poetinnen und Poeten sei 2010; im vergangenen Jahr fand sie in St. Gallen statt.

Valerio Moser und Lisa Christ führten das Publikum in der gut besetzten Kofmehl-Halle durch den Abend. Zunächst waren – als Gala-Programm deklariert – die Besten in den jeweiligen Kategorie des vergangenen Jahres zu hören. Das sind das «Helvetisches Dreieck» Dominik Muheim und Sven Hirsbrunner; der Schweizer Meister Ü20 Remo Zumstein und der Schweizer Meister U20 Joel Perrin. Sie bewiesen mit Meisterstücken aus ihren Federn die Hohe Schule des Poetry Slam.