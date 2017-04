Werke aus dem Museo Nacional del Prado im Kunstmuseum Basel: Allein die Ankündigung lässt das Herz von Freunden der Malerei höherschlagen. Welcher Velasquez, welcher El Greco, welcher Goya und Lorenzo Lotto wurde aus Madrid an den Rhein gebracht?

Der Austausch mit dem spanischen Nationalmuseum ist ein freundschaftliches Gegengeschäft. 2015 gingen zehn Picassos leihweise von Basel nach Madrid. Josef Helfenstein, Direktor des Kunstmuseums Basel, erkannte das Potenzial dieses Austausches. Er überzeugte seine Kollegen im Prado zu einer grosszügigen Gegenleihgabe.

Helfenstein und der Kurator Bodo Brinkmann konnten aus dem Bestand in Madrid 26 Werke für die Schau «¡Hola Prado! – Zwei Sammlungen im Dialog» auslesen. Keine einfache Aufgabe, angesichts der Fülle von 3500 Werken. Doch die beiden reisten mit einem klaren Konzept nach Madrid: Jedes Bild aus dem Prado wird einem Bild aus der Sammlung in Basel an die Seite gehängt, soll mit diesem in Dialog treten und den Vergleich ermöglichen.

Vergleichendes Sehen ist eine Kerndisziplin der Kunstwissenschaft. Kurator Brinkmann, selbst Spezialist für alte Malerei, ist sich des hohen Anspruchs bewusst, der mit dieser Konzeption einhergeht. Er sagte denn auch bei der gestrigen Führung: «Das klingt halt immer ein wenig technisch – ein bisschen so, als sei es eine vom Augenarzt verordnete Übung.» Er sei aber überzeugt, dass dieses vergleichende Sehen sich ganz natürlich wie von selbst einstellen könne.

Klug konzipierter Lehrgang

Brinkmann hat die Ausstellung auf die Räume im obersten Stock des Basler Neubaus verteilt. Jeder Raum ist einem Thema gewidmet, das gewisse Aspekte der kunsthistorischen Entwicklung herausschält. Denn das ist diese Schau: ein didaktisch konzipierter Lehrgang durch die Kunstgeschichte.

Die Einführung ins vergleichende Sehen startet bereits im ersten Saal fulminant. Die Kreuzigung, gemalt von einem Roussillon-Meister (aus der Sammlung in Basel) hängt da neben der Kreuzigung des Meisters der Katharinen-

legende. Der Vergleich zeigt den Umbruch von der Gotik in die Renaissance. Gleich nebenan leidet der heilige Hieronymus auf spektakuläre Weise. Derjenige aus Basel, gemalt von Hans Memling, kniet noch mit Kutte bekleidet büssend vor seiner Einsiedlerhöhle. Derjenige aus Madrid, gemalt von Lorenzo Lotto, ist ein nackter Greis, der sich in religiöser Ekstase über ein Kruzifix beugt. Daneben liegen ein Buch und eine Geissel.

Und so geht das weiter: Tizians leidender Christus hängt neben demjenigen von Hans Holbein D.J., Amigonis Engelsputten neben Hans Baldungs Geburt Christi. Ein Fest der Malerei, das die unterschiedliche Entwicklung der Kunst im protestantischen Norden und katholischen Süden zelebriert.

Holbein etwa löst die Darstellung Christi mit seinem berühmten liegenden Leichnam. So viel Naturalismus lässt das katholische Spanien im Jahr 1522 selbstredend nicht zu.

Kinderdarstellungen umwerfend

Der Einfluss der Konfession ist auch in den umwerfenden Kinderdarstellungen zu sehen. Der Kindskönig Philipp Emanuel von Savoyen steckt mit knapp zwei Jahren von oben bis unten im höfischen Gewand. Währenddessen der dreijährige Basler Felix Platter ll.

in nackter Unschuld posieren darf. Das Auftauchen des profanen Menschen als bildwürdiges Sujet wird mit Velasquez’ «El Niño de Vallecas» und Ter Bruggens «Junger Frau» vorgeführt.

Exemplarisch für den zeitlichen Bogen der Schau steht eine Fünfergruppe. Da sehen wir Johannes den Täufer in fünf Varianten, von da Vincis Schule bis zu Goya. Und auch die Gegenüberstellung von Holbeins Totentanz mit Goyas «Los Caprichos» spannt einen Bogen über 300 Jahre. Mit mythologischen Historienbildern, Allegorien, Stillleben und Landschaften werden weitere Gattungen berücksichtigt.

Mit «¡Hola Prado!» zeigt Direktor Helfenstein, wohin sein künftiges Programm zielt. Die reiche Basler Sammlung ist der Kern. Sie zur Geltung zu bringen und in unterschiedlichsten Zusammenhängen zugänglich zu machen, die Aufgabe. Das Gipfeltreffen zwischen Madrid und Basel ist dafür ein gelungener Auftakt. Auch wenn das mit dem vergleichenden Sehen sich nicht überall wie von selbst einstellt. Audioguide, Katalog und zahlreiche Führungen stehen dem Wissbegierigen bei auf dieser Reise durch die Glanzzeiten der europäischen Malerei.

¡Hola Prado! – Zwei Sammlungen im Dialog Bis 20. August. Kunstmuseum Basel.