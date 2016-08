Bevor Sie nun selber eins produziert haben, was war Ihre Beziehung zum Musical: Liebe oder Hass?

Yan Duyvendak: Schon Liebe! Schon als Kind. Auch als Erwachsener bin ich mir grosse Kisten wie «Phantom of the Opera» anschauen gegangen. Musicals sind wirklich dafür geeignet, uns vergessen zu lassen, dass es der Welt nicht gut geht. Man verlässt sie mit dem Gefühl: Alles ist schön und kitschig.

Und Sie möchten jetzt mit Ihrem Musical, das von Erderwärmung, Arbeitslosigkeit und vielen weiteren Krisen handelt, das Gegenteil erreichen? Haben Sie den maximalen Zusammenprall zwischen Inhalt und Form gesucht?

Ja. Das ist zwar keine neue Idee, sondern das, was man «Backstage Musical» nennt. Nach dem Wirtschaftscrash von 1929 sind zahlreiche solcher Musicals gemacht worden. Darin wurde ständig darüber geredet, dass es der Welt nicht gut gehe, dass kaum Geld vorhanden sei, um ein Musical zu machen. Aber dazu gab es die Wahnsinns-Choreografien etwa eines Busby Berkeley.

Auch das bekannte Musical «The Producers» ist eine Parodie auf das Hitler-Regime und das Genre.

Es gibt interessanterweise nicht nur das Modell «alles vergessen». Aber jedes sozialkritische Musical kokettiert damit. Wir wollten das nochmals probieren.

Noch einen Zacken zugespitzter?

Wir wollen das Paradoxale weiter ausbauen und beibehalten. Wir zeigen, dass es für die Gegenwartsprobleme keine Lösung gibt; ich wollte nicht, dass dieses Musical ein Happy End hat. Es hat ein doppelbödiges Ende. Es gibt Leute, die kommen weinend aus dem Musical raus, andere sind total happy. Die Spannung löst sich nicht auf. Es kommt also darauf an, wie der Zuschauer mit seiner eigenen paradoxen Situation umgeht, mit dieser Zerrissenheit zwischen ethischem Verantwortungsbewusstsein für die Welt und dem Wunsch nach Vergessen – man kann nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, wie schlecht es der Welt geht.

Sie wollen nicht einen bestimmten Effekt beim Zuschauer auslösen?

Nein, dann wäre es moralisch, didaktisch. Ich möchte diese Offenheit. Ich selber habe immer wieder andere Gefühle dabei. Meistens geht es mir unter die Haut, immer noch. Es ist mein erstes Spektakel dieser Art.

Versprechen Sie sich am Ende die Fusion von Eskapismus und kritischem Nachdenken über die Welt?

Wir wollten diese Pole zusammenstossen lassen und schauen, was dann passiert. Alle Texte, die wir haben, drehen sich um bekannte Probleme: Fukushima, die Zerstörung der Welt ... Die bringen wir chaotisch, dramaturgielos. Es wird nicht wie üblich eine stringente Geschichte erzählt, es geht vielmehr um die grosse Geschichte von uns Menschen, die an die Wand prallen. Mich dünkt, alles geschieht eher grundlos.

Musikalisch und choreografisch ist es aber ein prototypisches Musical, eine Art Destillat aller Musicals?

Wir haben ganz viel zitiert, Posen und Melodien. Bei der Musik und den Choreografien haben wir uns aus existierenden Musicals bedient und das irgendwie verdaut. Die Melodien werden einem sofort bekannt vorkommen. Aber von «Sound of Music» bis «Hair» ist alles so verknüpft, dass wir keine Autorenrechte bezahlen müssen. Der Komponist Andrea Cera hat das genial gemacht. Und die Broadway-Tänzer sind so klischiert, die sind praktisch wie Monster: superschön, aber mit diesem Lächeln ...

Musicals haben etwas Steriles an sich. Alles wirkt so künstlich, so kalt. Wie kann dieses Genre überhaupt Gefühle wecken?

Das war genau die Schwierigkeit. Wie schaffen wir es, dass diese künstliche Welt trotzdem berühren kann? Und eine Geschichte haben wir ja auch nicht. Darum haben wir eine emotionale Dramaturgie, bei der sich unter der glatten Musical-Oberfläche wegen der Texte immer mehr Emotionen beim Zuschauer aufbauen. Und diese brechen beim Finale hervor. Das hoffen wir jedenfalls, ich kann für nichts garantieren.

Wie war für Sie der Wechsel von Theater, Performance zum Musical?

Ich komme ganz ursprünglich aus der visuellen Kunst, ich wechsle sowieso gerne die Sparten. Ich wähle zuerst ein Thema, danach das Medium. Diese Musical-Maschine aufzubauen, mit 12 Broadway-Tänzern und dazu 12 lokalen Tänzern, das war die Herausforderung.

Wer tanzt da mit?

Als wir das Casting gemacht haben, liessen wir die Profi-Tänzer zuerst glauben, es sei für das klassische Musical «The Sound of Music». Als wir bereits eine engere Auswahl von 30 Leuten getroffen hatten, habe ich es ihnen erzählt und gedacht, dass viele den Hut nehmen würden. Aber im Gegenteil: Die waren froh, etwas Neues, Heutiges zu machen, nicht zum x-ten Mal «Cats». Die Proben war dann nochmals sehr ungewohnt für sie. Jetzt sind sie sehr stolz, da mitzumachen, sie tragen das auch als Menschen mit. Und die lokalen Tänzer lernen das ganze Materielle jeweils innert drei Tagen. Diese Fragilität spielt mit im Stück. Wir haben auch immer zu viel Tänzer für die Bühne: Es herrscht schliesslich Überbevölkerung, man muss sich durchkämpfen.

Jetzt läuft es im Rahmen von Theaterfestivals. Könnten man es auch am Broadway laufen lassen?

Das wäre super! Aber wir wurden bis jetzt nicht angefragt.

Nach dieser Riesenkiste, was ist Ihr nächstes Projekt?

Ich mache ein neues Projekt, bei dem wir Flüchtlingen helfen, sehr direkt. Es gibt keine Bühne. Publikum, Flüchtlinge und Behörden sitzen zusammen und besprechen, was die Flüchtlinge brauchen, wer wie helfen könnte. Dann schauen wir sehr konkret: Wer kann eine Thermosflasche schenken? Wer kann Sprachunterricht erteilen? Das ist schon eher ein soziales Projekt. Aber das gefällt mir am Theater, dass man diese Freiheit hat. Und nach meinem Besuch von Flüchtlingslagern wurde es für mich schwierig, pure Kunst zu machen. Im Moment schaue ich mir die Flüchtlingssituation in Basel an.