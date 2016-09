Herr Eggebrecht, Yehudi Menuhins Geburtstag jährt sich in diesem Jahr zum hundertsten Mal; allerorten wird er gefeiert. Können Sie in einem Satz sagen, wer Menuhin war?

Harald Eggebrecht: Yehudi Menuhin war das Wunderkind des 20. Jahrhunderts.

Eine singuläre Erscheinung?

Nicht ganz: Es begann im 18. Jahrhundert mit Mozart, das Wunderkind des 19. Jahrhunderts hiess Mendelssohn, und im 20. Jahrhundert war es Menuhin. Seitdem hat sich die Wunderkindproblematik geändert.

Was ist problematisch daran?

Es ist immer die Frage: Wie kann man eine frühe Begabung so ausbilden, dass sie nicht Schaden nimmt am Übergang von der Pubertät zum Erwachsensein? Viele bleiben da hängen.

Wie hat es Menuhin geschafft?

Er hatte schon als Kind eine verblüffende musikalische Reife. Jeder hat gespürt: Der hat was zu sagen. Die Leute haben sein Spiel geradezu mit religiösen Worten beschrieben. Aber mit dem Erwachsenwerden geriet Menuhin als Geiger in Schwierigkeiten.

Welche Schwierigkeiten waren das?

Menuhin hat in seiner Wunderzeit kindlich unbewusst gespielt. Er war so gut; niemand hat so recht daran gedacht, dass er auch die systematischen Grundlagen des Geigenspiels hätte studieren müssen. Doch in der Pubertät fing das Nachdenken darüber auch bei ihm an, was die Finger der linken Hand eigentlich machen bei schnellen Läufen, und was es mit der Bogentechnik der rechten Hand auf sich hat. Plötzlich gelang ihm sein Spiel nicht mehr kinderleicht und fehlerfrei.

Weshalb war er dennoch zeitlebens ein erfolgreicher Geiger?

Weil sich Menuhin all dies bewusst gemacht hat. Er hat seine Instabilitäten nicht versteckt. Doch hatte er bis zum Schluss als Geiger geniale Momente. Es gab unglückliche, eben von diesen Unsicherheiten geprägte Konzerte — doch plötzlich kam eine absolut geniale Zugabe. Menuhins Spiel hatte etwas, das die Menschen unmittelbar berührt hat. Er konnte erschüttern, weil er selbst erschütterbar war.

Ist das auch auf seinen zahlreichen Schallplatten zu hören?

Nein, das war nur auf der Bühne zu erleben. Vielleicht kann man es in seinen Filmen erahnen. Viele Filmteams haben versucht, seine Aura einzufangen.