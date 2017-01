"Er ist immer noch da, irgendwie", sagte der 41-Jährige dem "Blick". Einen Verlust zu verdrängen ist für ihn keine Option. Wenn beispielsweise an Weihnachten seine Mutter um den Vater weine, liessen er und seine Geschwister sie das erstmal tun. "Dann bringen wir sie wieder zum Lachen".

Als Sohn einer katholischen Deutschen und eines muslimischen Türken geniesse er als Comedian eine gewisse Narrenfreiheit, gibt Ceylan zu. In der Schweiz sei diese sogar noch grösser als in Deutschland, denn hier dürfe er sogar unangefochten Hitler parodieren. "Ihr habt das ja gar nicht so richtig mitbekommen. Ihr wart auf eurem Berg, habt geguckt und gesagt 'Ou lueg mou, dört hinge schiesse si'".