«Seien wir nicht naiv. Aber seien wir auch nicht zynisch.» So fasst der künstlerische Leiter Adam Szymczyk die Erwartungen an die documenta 14 zusammen. Seien wir ehrlich, möchte man antworten: Es wäre mehr als wünschbar, wenn die Kunst in Athen, in Kassel und in allen abgelegenen Winkeln ihrer möglichen Rezeption zu einer tatsächlichen Veränderung beitrüge. Wenn der manchmal ausgesprochene, manchmal leise Appell des Poetischen das Gefälle zwischen Nord und Süd neu vermessen würde. Wenn die Kunst – wer sonst? – der Wirklichkeit zu ihrem Recht verhülfe und sich die Einsicht durchsetzte, dass alles in Bewegung sei: Sprachen, Körper, Galaxien, auch das Wissen.

Und um Wissen geht es an dieser documenta, die «Learning from Athens» zum Arbeitstitel und Leitmotiv macht. In ihrer 14. Ausgabe findet die einflussreichste Kunstschau des Zeitgenössischen zum ersten Mal einen ebenbürtigen Partner ausserhalb Deutschlands – und das ausgerechnet in der griechischen Hauptstadt. Nach allem, was Europas Verhältnis zu Griechenland in den letzten Jahren an Schuld- und Krisenbewusstsein in die Welt getragen hat, konnte man befürchten, Szymczyks Projekt gerate zum kulturellen Gewissensbiss: den Tatsachen angemessen, schmerzlich, auf jeden Fall etwas bitter.