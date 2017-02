Falsche Berge eingefügt

Sein Zielort jedoch, das dort angesiedelte Kurhotel, steht in Wirklichkeit teils in Brandenburg, teils in Baden-Württemberg. Das Sanatorium fand die Filmcrew nämlich in Beelitz-Heilstätten und die schlossartige Zufahrt auf der Burg Hohenzollern. Mit ein paar Computertricks wurden die beiden Schauplätze in der Postproduktion zusammengeführt, so wie in der Szene mit dem Landwasserviadukt falsche Berge im Hintergrund eingefügt wurden.

Nichts ist in «A Cure for Wellness» real, was letztlich das Hauptproblem der Gruselgeschichte ist. Denn so richtige Gänsehaut bekommt das Publikum erst, wenn es das Geschehen auf der Leinwand für möglich hält. Doch das Kurhotel wirkt altmodischer als sein literarisches Vorbild aus Thomas Manns Klassiker «Der Zauberberg» (1924). Die ganze Einrichtung inklusive technische Apparate scheint aus dem 19. Jahrhundert zu stammen. Handy-Empfang gibt es auch nicht. Und der zwielichtige Direktor Volmer (Jason Isaacs, der in den «Harry Potter»-Filmen Lucius Malfoy spielte) tut alles dafür, dass seine reichen und angejahrten Gäste nie mehr abreisen wollen. Bald wird auch der junge Lockhart sein Patient.

So innovativ und visuell atemberaubend der Film auch beginnt, so repetitiv und vorhersehbar wird er im Verlauf seiner zweieinhalb Stunden. Zu deutlich sind Gore Verbinskis Vorbilder «The Shining» (1980) und «Shutter Island» (2010), ohne dass «A Cure for Wellness» je deren Dringlichkeit erreicht. Zu offensichtlich setzt Verbinski Versatzstücke aus Horror- und Gruselfilmen ein, zu oft lässt er seinen Helden noch einen Anlauf zur Aufklärung der unheimlichen Vorgänge antreten, zu rasch verliert der Film die Verbindung zur Realität, was letztlich seine bedrohliche Wirkung schmälert. Das Gute daran: Nicht mal Amerikaner werden nach diesem Film glauben, Bündner Mineralwasser sei tatsächlich mit winzigen Monsterchen durchsetzt. Rhäzünser ist also immer noch gsünser.

Noch so ein Schwachpunkt: Obwohl Lockhart schon früh erkennt, dass mit dem Wasser im Kurhotel etwas nicht stimmt, trinkt er es weiter. Das geht nicht auf. So wie auch die 200-jährige Geschichte des Kurhotels nicht aufgeht. Sie wird im Verlauf des Films nach und nach enthüllt und soll noch ein bisschen mit Inzest und einem Hauch «Frankenstein» (1931) und «Rosemary’s Baby» (1968) schockieren. Gore Verbinski und sein Co-Autor Justin Haythe, die zusammen schon das Drehbuch des verkorksten Westerns «Lone Ranger» (2013) geschrieben haben, wollten einfach zu viel in diesen Psychothriller hineinpacken. Deshalb wurde er auch zu lang. Der Anfang ist das Beste: die Reise aus einem New Yorker Finanzinstitut in ein unheimliches Kurhotel in den Bündner Bergen. Diese Reise, die über das grandiose Landwasserviadukt führt. Aber dann verliert sich die Handlung in zu vielen Zitaten aus Horrorfilmen und zu konstruiertem Grusel.

Daher empfehlen wir, statt «A Cure for Wellness» lieber «Clouds of Sils Maria» (2014) oder «Youth» (2015) zu sehen. Diese zwei Filme spielen nicht nur im Bündnerland, sondern wurden auch tatsächlich dort gedreht. Gruselig sind sie zwar nicht, dafür hervorragend.

A Cure for Wellness (USA / D 2017), 146 Min. Regie: Gore Verbinski. Ab Donnerstag im Kino.