Der Film- und Theaterschauspieler Alan Rickman ("Harry Potter") starb Anfang des Jahres im Alter von 69 Jahren an Krebs. In seiner letzten Rolle in Gavin Hoods Film "Eye in the Sky" über einen geheimen Drohnen-Angriff ist er neben Helen Mirren, Aaron Paul und Barkhad Abdi als General Frank Benson zu sehen.

Der Brite war im Laufe seiner Karriere nie für einen Oscar nominiert worden. 2009 wurde der ein Jahr zuvor verstorbene Heath Ledger für seine Darstellung des Joker in "The Dark Knight" posthum als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.