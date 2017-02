Es rumort dieser Tage gewaltig ennet dem grossen Teich. Wer die aktuelle gesellschaftspolitische Lage in den USA verfolgt, staunt, wie sich in grossen Städten Hunderttausende fast aus dem Nichts zu einer Protestbewegung zusammengeschlossen haben. Das Volk demonstriert auf der Strasse, setzt sich für Frauenrechte («Women’s March») und gegen andere Formen der Diskriminierung ein. Gegen die Einreisesperre für Bürger aus muslimischen Staaten des Nahen Ostens haben sich jüngst sogar die Konzernchefs von Google, Apple, Facebook oder Netflix gewandt.

Es ist ein Massenaufstand, wie man ihn zuletzt in den Sechzigerjahren erlebt hat, als es in den USA ebenfalls gärte. Aufgrund der damals geltenden Rassentrennung sammelte sich der Volkszorn zunächst in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, später kam es zu Protestkundgebungen gegen den Vietnamkrieg und zur Frauenbewegung.

Vom Wettlauf ins All

Das alles geschah zur Zeit des Kalten Krieges, einer Ära notabene, in der ein massives Wettrüsten stattfand. Amerikanern und Sowjets ging es dabei nicht nur um die Aufstockung herkömmlicher Waffenarsenale, sondern auch um die Domination des Weltraums. Wer diesen Wettlauf ins All gewinnen und als Erster auf dem Mond landen würde, der hätte der Gegenseite nicht nur die technische, sondern auch die ideologische Überlegenheit demonstriert.

Dass nun all diese Themen in einem einzigen Spielfilm zusammenkommen, ist ein Zufall und ein Glücksfall in einem. «Hidden Figures» trifft sowohl den einstigen Zeitgeist wie die gegenwärtige aufgeheizte Stimmung. Der Film von Theodore Melfi erzählt, wie drei schwarze Frauen massgeblich dazu beitrugen, dass die USA beim Wettlauf ins All zu den führenden Sowjets aufschliessen konnten. Es ist sozusagen die Geschichte einer doppelten Unterdrückung. Und sie zeigt, wie die zähe Entfesselung von schwarzen Frauen letztlich allen zugutekam.

Wo bleibt der IBM-Computer?

«Hidden Figures» beginnt im Jahr 1961, als die Sowjets ihren Kosmonauten Juri Gagarin einmal um die Erde kreisen lassen, während die Amerikaner noch nichts Zählbares vorzuweisen haben. Ein ranghoher US-Regierungsbeamter droht denn auch der Nasa: «Wir können kein Weltraumprogramm unterstützen, das nichts in den Weltraum bringt.» Entsprechend nervös reagiert der «Space Task Group»-Verantwortliche

Al Harrison (Kevin Costner). Denn erstens steht der gigantische Computerraum noch immer leer (die versprochene IBM-Maschine lässt auf sich warten), und zweitens fehlen Harrison Mathematikexperten, welche die Raketenflugbahnen präzise berechnen könnten.

Was Harrison sucht, findet dessen Assistentin (Kirsten Dunst) in der «Farbigen-Abteilung» der Nasa: Katherine Johnson (Taraji P. Henson) ist ein brillenbewehrtes Rechengenie, Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) eine Abteilungsleiterin ohne entsprechenden Lohn und Mary Jackson (Janelle Monae) eine Ingenieurin, die eine Weissen vorbehaltene Technikweiterbildung anstrebt. Nun könnte man einwenden, dass die Handlung von «Hidden Figures» ab diesem Moment vorhersehbar scheint, die Lovestory der Hauptfigur aufgepfropft wirkt und Melfis Film – drei Oscar-Nominationen hin oder her – nicht unbedingt das Paradebeispiel für elegantes Erzählen ist. Aber solches lässt sich ja von den Oscar-Konkurrenten «La La Land» oder «Hacksaw Ridge» auch nicht behaupten.

Das separate Kaffeekännchen

«Hidden Figures» gelingt es indes, den Zuschauer in den Bann zu ziehen – am anschaulichsten, wenn es um die Toilettenbenützung geht: Als Programmdirektor Harrison seine Rechenkünstlerin Johnson einmal zusammenstaucht, warum sie ständig so lange Pausen mache, antwortet diese – klitschnass vom Regen –, dass die Farbigentoilette ganz zuhinterst im Nasa-Areal sei. Und dass sie es satt habe, von einem mit «colored» beschriebenen Kaffeekännchen trinken zu müssen, während sich die Kollegen – allesamt weisse Krawattenträger – vom normalen Kaffee bedienten. Da platzt auch Harrison der Kragen, und er schreitet zur Tat, indem er das WC-Schild mit den Worten entfernt: «Hier bei der Nasa pissen wir alle in der gleichen Farbe!»

Das ist eine starke Szene, da sie die Geschichte einer fortlaufenden Diskriminierung symbolhaft im Umgang mit (Körper-)Flüssigkeiten erzählt. Und auch, weil der ewige Softie Kevin Costner endlich mal handgreiflich wird.

Viel mehr braucht es nicht, um eine Ära aufleben zu lassen, die sich niemand zurückwünscht. Der Civil Rights Act (die Aufhebung von Schwarzen- und Weissentrennung) trat 1964 in Kraft. Dem Astronauten John Glenn gelang zwei Jahre zuvor die dreimalige Umkreisung der Erde. So schlossen die USA im Weltallwettstreit zur Sowjetunion auf – und überholten sie 1969, als die erste bemannte Mondlandung gelang. Das ist ein Markstein der internationalen Raumfahrt, den alle kennen. Was bislang kaum jemand kannte, ist die Geschichte von drei schwarzen Frauen, die solche Erfolge von weissen Männern erst möglich machten.

Hidden Figures (USA 2016) 127 Min. Regie: Theodore Melfi. Ab heute

Donnerstag im Kino.