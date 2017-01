Dory - im Animationsfilm gesprochen von DeGeneres - wohnt in Australien, ihre Eltern in Amerika. Um nach Amerika zu gelangen, muss Dory eine Mauer überwinden. "Es wird Sie erstaunen, aber die Mauer bildet praktisch kein Hindernis", so DeGeneres.

"Die anderen Tiere helfen Dory. Tiere, die sie gar nicht brauchen und die auch nichts gemeinsam haben mit ihr. Sie helfen ihr, obwohl sie vollkommen andere Farben haben. Denn das ist, was man tut, wenn man sieht, dass jemand in Not ist: Man hilft".