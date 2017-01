Mit nunmehr 20 Publikumspreisen ist DeGeneres die Rekordhalterin bei den People's Choice Awards, die ausschliesslich von Fans gewählt werden.

Tom Hanks holte in der Sparte "Beliebtester Drama-Schauspieler" seine sechste Trophäe, Blake Lively nahm für das Drama "The Shallows" ihren ersten Preis entgegen. Als beste Komödien-Darsteller wurden Kevin Hart und Melissa McCarthy geehrt. In der Sparte "Film-Ikone" setzte sich Johnny Depp gegen Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Tom Cruise und Tom Hanks durch. Es ist Depps 14. Publikumspreis.

Unter den Gewinnern in 64 Film-, Fernseh- und Musik-Kategorien waren auch Rihanna (Beliebteste R&B-Künstlerin), Britney Spears (Künstlerin und Pop-Sängerin), Justin Timberlake - als beliebtester Künstler und mit dem Song "Can't Stop the Feeling" - und der Country-Star Blake Shelton.