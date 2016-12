Morgan war von den 1940er- bis in die 1960er-Jahre einer der populärsten französischen Filmstars. Ihren Durchbruch hatte sie mit nur 18 Jahren in Marcel Carnés "Hafen im Nebel" an der Seite von Leinwandlegende Jean Gabin.

Sie spielte in rund 70 Filmen mit, darunter "Geständnis einer Nacht", "Die Blume der Nacht" und "Menschen im Hotel". Ein Ausflug nach Hollywood war trotz einer Rolle an der Seite von Humphrey Bogart wenig erfolgreich.

Morgan, am 29. Februar 1920 in Neuilly-sur-Seine bei Paris als Simone Roussel geboren, erhielt durch die von ihr interpretierten kühl-distanzierten Rollen das Markenzeichen einer "eisigen Schönen". Ihre klaren grün-blauen Augen wurden immer wieder als die "schönsten Augen" des französischen Kinos bezeichnet. Ihre Memoiren erschienen 1977 unter dem Titel "Mit diesen Augen".