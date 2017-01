"La La Land" holte am Sonntag bereits sieben Golden Globes - unter anderem für die Regie, als beste Komödie/Musical und für die Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone. Die DGA-Awards werden am 4. Februar in Beverly Hills verliehen.

Neben Chazelle sind auch Barry Jenkins ("Moonlight"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea"), Denis Villeneuve ("Arrival") und Garth Davis ("Lion") im Rennen.

Die DGA-Awards werden in diesem Jahr zum 69. Mal verliehen. Der Preis gilt als zuverlässiger Indikator für die spätere Oscar-Verleihung. Im vorigen Jahr hatte der mexikanische Filmemacher Alejandro González Iñárritu für den Rache-Thriller "The Revenant" erst den DGA-Preis und später auch den Regie-Oscar gewonnen.