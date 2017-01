"Ich habe meine Kinder dazu erzogen, sich über verschiedene Kulturen und ihre Gebräuche zu informieren und sie zu respektieren", erklärte Lohans Mutter Dina gegenüber der "New York Post".

Der einstige Kinderstar ("The Parent Trap") machte nach einigen Karriere-Flops seit 2006 vor allem mit Abstürzen sowie Alkohol- und Drogenvergehen Schlagzeilen. Das änderte sich letzten Herbst, als sie begann, sich in syrischen Flüchtlingslagern in der Türkei nützlich zu machen.