Der Verein zur Filmförderung in der Schweiz hat fünf Filmprojekte für den zweiten Filmmaker Award nominiert. Der Förderpreis in der Höhe von 100 000 Franken wird am 24. September im Rahmen des Zurich Film Festival überreicht.

Als Bewerber zugelassen sind Schweizer Filmschaffende mit Filmprojekten von mindestens 60 Minuten Dauer, die eine Förderung bei der Produktion oder Postproduktion benötigen.