Dazu zählen unter anderem der spanische Oscar-Preisträger Javier Bardem ("No Country for Old Men"), Dwayne Johnson ("San Andreas"), Amy Adams ("American Hustle"), Charlize Theron ("Monster") und Emma Stone, die in diesem Jahr für "La La Land" als beste Hauptdarstellerin nominiert ist.

Vorab hatte die Filmakademie bereits die Oscar-Preisträger von 2016 - Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance und Alicia Vikander - als Helfer bei der Preisgala angekündigt.

In diesem Jahr sind Kollegen wie Casey Affleck, Denzel Washington, und Viola Davis unter den Oscar-Anwärtern. Die Trophäen werden am Sonntag kommender Woche in Los Angeles zum 89. Mal vergeben.