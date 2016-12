Die Auswirkungen eines totalen Stromausfalls wären weitreichend. So viel macht «Blackout» klar. Kein Strom heisst kein Wasser, kein Transport, keine Heizung, kein Geld. Mit ande-

ren Worten: Ohne Strom kommt das Leben, wie wir es kennen, zum Erliegen. Und die Schweiz ist nur unzureichend vorbereitet, wie die Sendungsmacher betonen.

Tatsächlich hat eine Sicherheitsverbundübung im Jahr 2014 ergeben, dass Behörden und Wirtschaft schlecht vorbereitet sind. Und doch: Richtig elektrisierend wirkt «Blackout» nicht.

Das hat vor allem auch damit zu tun, dass die Macher im Zweifelsfall auf Realismus statt auf Spannung setzen. Der Film soll nicht in erster Linie unterhalten, sondern vor allem auch sensibiliseren. Nathalie Rufer, Projektleiterin des Thementags, sagt: «SRF will das Bewusstsein der Bevölkerung für einen kompletten Stromausfall in der Schweiz schärfen.»

Wie ein Zivilschutz-Lehrfilm

«Blackout» wurde aufwendig recherchiert. Das Szenario wurde unter Mitwirkung von Fachleuten, Behörden und unabhängigen Experten entwickelt. Doch die inhaltliche Genauigkeit hat ihren Preis. Stundenlang schaut man Journalisten bei der Befragung von Schauspielern zu. Es fehlt an Dynamik, an Überraschung, an Dramaturgie. «Blackout» hat die Spannungskurve eines Zivilschutz-Lehrfilms.

Da hilft es auch nicht, dass alle Beteiligten im Vorfeld betonen, wie realistisch das Szenario ist und wie viel Sorgen sich die Menschen tatsächlich über die Stromversorgung machen.

Und so geht ein löbliches Experiment leider schief. Aber wirklich tragisch ist das nicht. Denn eigentlich können wir alle froh sein, müssen wir auf fiktive Dokumentarfilme zurückgreifen, wenn es um Grosskatastrophen geht.

Thementag «Blackout» 2. Januar 2017, 13 bis 22 Uhr, SRF 1.