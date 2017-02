Auch Frauen, die 50 Prozent der Gesamtbevölkerung stellten, seien nur mit 29 Prozent bei den Hauptdarstellern und weniger als zehn Prozent bei den Regisseuren der Top-Filme 2015 vertreten gewesen. "Weisse Männer sind noch immer dominant, während Frauen und Minderheiten um ihre Erfolgsmöglichkeiten kämpfen müssen", sagte der Hauptautor der Studie, der Soziologe Darnell Hunt.

Am kommenden Sonntag werden in Hollywood wieder die begehrten Oscars verliehen. In diesem Jahr ist eine Rekordzahl an schwarzen Schauspielern nominiert. Im vergangenen Jahr waren die Gewinner in allen bedeutenden Kategorien weiss.

