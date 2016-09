2014 unternahmen Sie eine Weltreise mit Ihrer Frau, um einem drohenden Burnout zu entkommen. Was geht

einem so alles durch den Kopf, wenn man so lange unterwegs ist?

Wir waren während dieser Zeit auch zwei Monate auf dem Wasser, bei der Inselgruppe Tonga im Südpazifik. Dort gibt es quasi keinen Tourismus, das war Erholung pur. Wir waren die einzigen Segler vor Ort, die dort lebenden Menschen waren allzeit informiert, wo sich die beiden Schweizer gerade aufhielten. Wir haben oft an einer der über 180 Inseln angelegt, um dort Holz zu suchen, haben Fische gefangen und gegrillt.

Als ich mir Ihren neuen Luzerner «Tatort» –«Freitod» zum Thema Sterbehilfe – angeschaut habe, fühlte ich mich ein wenig an den Kinofilm «Hello, Goodbye» (2007) erinnert. Dort spielen Sie einen krebskranken Vater, der sich wünscht, dass seine Tochter die Rolle der Sterbebegleiterin übernimmt. Konnten Sie auf alten Erfahrungen aufbauen?

Mir hat es sehr geholfen, dass ich mich vor zehn Jahren schon einmal so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Wir hatten das Drehbuch damals selbst entwickelt, basierend auf einer wahren Geschichte. Ich hatte mich damals auch mit Mitarbeitern von Exit unterhalten und mit Menschen gesprochen, die mit dieser Organisation aus dem Leben scheiden wollten.

Den Film drehten Sie damals in Ihrem eigenen Haus. Würden Sie das heute wieder tun?

Auf keinen Fall. Uns stand für den Film damals sehr wenig Geld zur Verfügung. Das bisschen, das wir hatten, wollten wir in den Film investieren, und nicht in irgendeine teure Location. Als Produzent sagte ich spontan: Lasst uns das hier bei mir machen. Aber eigentlich sagt jeder Filmschaffende, der schon lange im Geschäft ist: Man kann überall drehen, nur nicht bei sich zu Hause.

Weil dann der Kühlschrank zum Selbstbedienungsladen wird?

Das wäre noch das kleinste Problem. Da schleppt dann eine 40-köpfige Crew tonnenweise Material ins Haus und wieder raus. Und dementsprechend siehts danach dann auch aus. Ich musste nach dem Dreh den Boden abschleifen lassen und die Wände neu streichen.

Was dieser «Tatort» zum Thema Sterbehilfe neben den vielen moralischen Dilemmas, in die man sich bei diesem Thema verstricken kann, aufzeigt: Die Hilflosigkeit unserer Gesellschaft im Umgang mit dem Tod. Hat Sie das über die Dreharbeiten hinaus beschäftigt?

Das Thema beschäftigt mich schon länger. Je früher man sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzt, desto besser für einen selbst. Der Tod wird in unserer Gesellschaft verdrängt. Jeder macht alles, damit er möglichst lange lebt. Ich halte das für den falschen Weg.

Würden Sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen?

Im Moment denke ich, der Tod ist etwas Natürliches, er gehört zum Leben dazu, und man soll ihn auch natürlich geschehen lassen. Aber eigentlich kann man das erst sagen, wenn man wirklich vor der Entscheidung steht. Bei den Vorbereitungen für den Film «Hello, Goodbye» habe ich einen Mann kennen gelernt, der hatte Lungenkrebs im Endstadium. Er hat mir die Wahl des Freitods so begründet: Er wolle sich von seinen Liebsten in einem würdevollen Zustand verabschieden. Ich konnte diesen Entscheid nachvollziehen. Ich finde es gut, dass es die Sterbehilfe gibt. Jeder soll ein Anrecht darauf haben, über seinen Tod selbst zu bestimmen.

Welchen Umgang mit dem Tod würden Sie sich in unserer Gesellschaft wünschen?

Man sollte mehr kommunizieren und das Thema nicht auf die Seite schieben. In afrikanischen Gesellschaften gehört der Tod ganz natürlich zum Leben dazu. Indem man das Thema tabuisiert, wird es letztlich viel grösser, als es ist.

Zurück zum Leben: Wo halten Sie sich denn am liebsten auf, wenn Sie in Luzern sind?

Ich fühle mich am Wasser am wohlsten, und Luzern hat da mit einem Fluss und zwei Seen viel zu bieten. Der Rotsee ist mir sehr ans Herz gewachsen. Man braucht genau eine Stunde, um darum herumzulaufen. Das mache ich gerne morgens vor dem Dreh, wenn ich noch Zeit dazu finde. Dort ist einfach Ruhe, ich geniesse das. In den letzten Jahren habe ich viele Facetten von Luzern kennen gelernt. Manchmal habe ich den Eindruck, ich kenne Luzern schon besser als mancher Luzerner. Bei den Dreharbeiten komme ich an Orte, wo man normalerweise nie hinkäme. Etwa auf die Museggmauer und in den Männliturm, oder in die Werft der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees