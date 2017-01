"Dann wünsche ich mir eine frische Brezn, etwas Landbutter und eine Mass Bier", sagte Herzog dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung". Was ihm aber am schmerzlichsten fehle: "Niemand spricht Bairisch. Das war meine erste Sprache." Herzogs jüngster Film "Salt and Fire" ist seit Dezember in den deutschen Kinos zu sehen, wann er in die Schweizer Kinos kommt, ist noch unklar.