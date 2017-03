Da lacht ganz Deutschland: Joko und Klaas, die beiden Moderatoren der deutschen Comedyshow «Circus HalliGalli», haben dem ZDF einen mächtigen Streich gespielt. Unter der Nase sämtlicher Sicherheitskräfte und Produzenten hat das Duo vergangenes Wochenende bei der Verleihung der Goldenen Kamera einen Preis stibitzt. Mit einem Doppelgänger von Hollywoodstar Ryan Gosling, den niemand rechtzeitig erkannte.

Streiche gehörten immer schon zum Fernsehen. Was die Aktion von Joko und Klaas aber vor Augen führt, ist, wie Live-Sendungen offenbar blind nach Stars gieren. Das Comedyduo filmte seinen Streich von der Planung bis zur Ausführung und präsentierte das Video am Dienstagabend in seiner Show.

Besonders schlecht kommt darin das ZDF weg, das die Goldene Kamera veranstaltet. Joko und Klaas meldeten sich beim Sender kurzerhand mit einer erfundenen Bookingagentur an: Sie könnten der Preisverleihung Ryan Gosling als Überraschungsgast vermitteln, allerdings unter strengen Auflagen: kein Gang über den roten Teppich, keine Vorbesprechung mit dem Moderator, keine fremde Person fürs Make-up.