Das am 19. Januar in den Schweizer Kinos gestartete Action-Spektakel "The Return Of Xander Cage" mit Vin Diesel in der Hauptrolle, der dritte Film der "xXx"-Reihe, belegte in der Westschweiz und im Tessin den ersten Platz bei den Top 10. Er verwies "Demain Tout Commence" und "Collateral Beauty" auf die zweiten Plätze.

In der Deutschschweiz hielt das Musical "La La Land" von Damien Chazelle mit 23'500 Eintritten knapp die Spitze. Insgesamt löste der diesjährige Golden-Globe-Gewinner bisher 65'000 Eintritte aus. Spitze ist das bei weitem noch nicht.