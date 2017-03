Im grossen Wettstreit der Hollywoodstudios um die Gunst der Zuschauer gilt: Nicht wer am lautesten brüllt, gewinnt, sondern wer den längsten Atem hat.

Gute Chancen hat Warner Bros.: Neben dem MonsterVerse bringt das Studio auch die DC-Superhelden ins Kino, erweitert mit dem «Fantastic Beasts»-Fünfteiler das Zauberuniversum von «Harry Potter» auf insgesamt 13 Filme und gleist zudem ein mehrteiliges Remake von «The Matrix» auf.

Die Strategie geht auf: Bereits sechs der zehn erfolgreichsten Filme 2016 waren Bestandteil eines Cinematic Universe, und bei den anderen vier handelte es sich um Fortsetzungen mit dem Potenzial dazu. Zusammen erwirtschafteten diese zehn Filme knapp 8 Milliarden Dollar.

Angesichts dieser Filmflut stellt sich die Frage: Verkommt das Kinoangebot zum Einheitsbrei? Können Kinozuschauer bald nur noch zwischen Superhelden, Monstern und und den Protagonisten weiterer Kinouniversen auswählen?

Die Tendenz geht klar dorthin. In der Schweiz entstehen in den Agglomerationen immer mehr grosse Multiplexkinos, die fast ausschliesslich solche Filme spielen, weil sich diese am meisten rentieren.

Kleine Einzelkinos dagegen stehen vor dem Aus oder mussten bereits schliessen. Ihr Programm mit unabhängigen Filmen aus anderen Winkeln der Welt hat es immer schwerer, überhaupt noch Zuschauer zu finden.

Arthouse-Kinos in der Schweiz wie das RiffRaff in Zürich oder die kult.kinos in Basel können heute nur noch etwa zehn Prozent aller Eintritte für sich verbuchen. Die Konsequenz: Die cineastische Vielfalt geht verloren, mögliche Entdeckungen verlieren ihr Schaufenster, innovatives Filmschaffen droht zu verkümmern.

Die Strategie der Kleinen

Der Schweizer Arthouse-Verleiher trigon-film prangert diese Entwicklung an und schreibt in einer Medienmitteilung: «Bis zu zehn Filme starten jede Woche neu im Kino. Kleinere Produktionen verschwinden dadurch schnell wieder aus dem Programm.»

Als Reaktion bietet trigon seine Filme nun im Internet an und verlängert so ihre Lebensdauer. Gegen eine monatliche Gebühr lassen sich aktuelle Werke wie der Oscar-nominierte australische Film «Tanna» und Klassiker wie Akira Kurosawas «Rashomon» streamen.