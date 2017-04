Der Song mit seinem düsteren Piano-Beat ist zweifellos ein Hit, aber in seiner Richtungsvorgabe mindestens so beunruhigend wie faszinierend.

Schon die erste Einstellung des Musikvideos zu «Humble» verdeutlicht das: Eingehüllt in eine päpstliche Robe badet Kendrick Lamar statt im Schweinwerferlicht in göttlichem Licht.

«Der echteste Nigger von allen»

Zwar schimmern die gewohnt kritischen Töne durch – so disst der Rapper an einer Stelle das Photoshop-Zeitalter und plädiert für ungeschminkte Models und Frauenhintern mit Zellulite («somethin’ natural»), die er in einem Bruch mit Rapvideo-Klischees auch zeigt.

Doch die Message von «Humble» ist klar: Nicht Kendrick Lamar soll Demut zeigen, sondern seine Konkurrenz.

«Verpisst euch von meiner Bühne», rappt Lamar im Song, und: «Ich bin der echteste Nigger von allen.» Das Video zeigt ihn mal inmitten eines schwarzen Mobs, mal auf einem Fahrrad, das in der Bildmitte kleben bleibt, während die Welt am Rapper vorbeirollt.

Und in der bemerkenstwertesten Einstellung – sie evoziert Leonardo Da Vincis «Das Abendmahl» – beansprucht er die Jesus-Position für sich.