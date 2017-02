Manche meinen, Keramik sei altmodisch. Das hätten ihr auch Kolleginnen und Künstlerfreunde schon gesagt. Doch sie lässt sich von der Wahl ihres Werkstoffs nicht abbringen. Selina Baumann, zunächst zurückhaltend, erweist sich im Gespräch zunehmend unbeirrt: «Die Plastik, das ist mein Ding.» Und: «Es muss nicht praktisch sein. Das ist das Tolle an der Kunst.»

Fern von konkreten Vorbildern in Natur oder Galerien holt die 29-Jährige Figuren aus dem Material. Auch ihr Zeichnen ist als Annäherung und Entwurf für die Arbeit im Ton angelegt. Was ist das, eine Figur? Wann gewinnt die abstrakte Form Charakter? Schon während ihres Studiums, zunächst in Zürich, dann in der Bildhauerklasse an der Hochschule der bildenden Künste in Hamburg, arbeitete Baumann mit Stoffen, die sich biegen und modellieren lassen. So, dass sie das Werden organischer Formen stetig beobachten und langsam vorantreiben kann.

Nun ist Baumann Gast in der Reihe «Caravan» – jenes Ausstellungsformats, mit dem das Aargauer Kunsthaus jungen Künstlerinnen und Künstlern einen befristeten Auftritt bietet. Sie hat neue Werke mitgebracht und in die Umgebung der Sammlung integriert: Auf weiss getünchten Sockeln unterschiedlicher Höhe erheben sich schlanke Plastiken aus gebranntem Ton.

Ganz direkt teilen sie ihre Herkunft mit: dass sie von Hand gemacht sind und gewachsen im rohen Zugriff auf den weichen Ton. Eine faustdicke Wulst bildet manchmal Schlaufen aus, manchmal richtet sie sich vertikal auf wie das Nachbild eines stolzen Kaktus. Hier windet sich der Ton als Spirale in die Höhe, dort bildet er einen Fächer aus, dann wieder nähert sich das Material in asymmetrisch verwachsenen Extremitäten der Bewegung eines ungelenken Tänzers.

Gemässigte Provokationen

Archaische Zeichen sind das, roh und raffiniert zugleich. «Nichts ist gerade. Das ist wichtig.» Auch, als sie frühere Plastiken mit einem eigenen Raum aus Keramikplatten hinterfing, setzte Baumann aufs Manuelle, brannte und glasierte eigenhändig jede rechteckige Kachel. Für die Aarauer Ausstellung sei ihr allerdings etwas Neues gelungen: «Ich habe bisher oft zu viel gewollt, der Anspruch an Perfektion war mir hinderlich. Hier habe ich einen rohen Zustand gewagt.»

Geprägt von feministischer Theorie, hatte die Künstlerin anfangs auch den Kampf der Geschlechter in ihrer Figuration ausgetragen. Viel expliziter als heute zitierte sie den erotischen Körper. Das sei anstrengend, ja mühsam geworden, sagt sie. Denn im Gespräch über Kunst – etwa in der Hamburger Hochschule – sei ständig ihre eigene Person zum Thema geworden. Die Provokation drohte den künstlerischen Anspruch zu überblenden.

Nach dem Ringen um Bilder, die dem Intimen zu gültigem Ausdruck verhelfen wollten, sucht Baumann inzwischen einen höheren Grad der Abstraktion. Das Körperliche nimmt jetzt verhaltener Kontakt auf: mit dem Humor, den die Schweizer Kunst etwa bei Fischli & Weiss schon umspielte. Oder mit dem Surrealen, das jedem konkreten Ding eine kleine Ahnung, etwas Ungewisses, ein Geheimnis mitgibt.

«Muss nicht jede Idee umsetzen»

Hat Selina Baumann Vorbilder oder Mentorinnen in der Geschichte der Kunst? «Ich beziehe mich nicht auf andere Werke», meint sie. Und man ahnt, dass die wortkarge Künstlerin viele Ideen hütet, die auf konkrete Vorbilder nicht Bezug nehmen wollen. Innere und äussere Eindrücke filternd, entsteht ihre künstlerische Arbeit im Atelier – ausschliesslich, allein. Da gehöre durchaus auch Langeweile dazu, Stunden, in denen sich nichts bewegt, auch wenn sie genug zu tun habe.

Das Eingespannt-Sein, die strenge Unterscheidung zwischen Arbeit und «Hobby» beobachtet Baumann mit leisem Befremden. «Wir haben schon im Studium gelernt, mit viel Zeit umzugehen.» Wenige Pflichtveranstaltungen hätten die Tage freigehalten. Die Ernsthaftigkeit, mit der die Künstlerin ihr völlig offenes Terrain bearbeitet, nimmt man ihr ab.

Und das schon länger: Selina Baumann hat 2014 den Kiefer-Hablitzel-Preis erhalten oder 2013 den Hauptförderpreis der Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth. Und auch wenn die Preisgelder niemals existenzsichernd sind und Baumann zurzeit mit keiner stabilen Zusammenarbeit einer Galerie zählen kann, ist klar: Die Arbeit geht ihr nicht aus. «Es gibt viele Ideen, die gut sind», sagt sie, gelassen, «aber man muss nicht unbedingt alle ausführen.»

Selina Baumann: Caravan Aargauer Kunsthaus (bis 17. April), Künstlergespräch am Donnerstag, 23. Februar, 18.30 Uhr.