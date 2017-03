38 Jahre lang hat Chuck Berry keine neue Musik mehr veröffentlicht. Am 18. Juni, rund drei Monate nach seinem Tod am 18. März, erscheint nun aber „Chuck“, sein grosses Vermächtnis. Ein Album mit zehn neuen Songs, wovon acht der Rock’n’Roll-Pionier selbst komponiert hat. Es wurde in verschiedenen Studio um St. Louis aufgenommen. Mit seiner lokalen Band, mit der er die letzten Jahre im Blueberry Hill Club in seiner Heimatstadt aufgetreten ist. Allen voran seine Kinder Charles Berry Jr. (Gitarre) und Ingrid Berry (Harmonica, Gesang) sowie sein Enkel Charles Berry III.. Dazu kommen Jimmy Marsala (sein Bassist der letzten 40 Jahre) sowie Robert Lohr (Klavier) und Keith Robinson (Schlagzeug), die ihn die letzten zwei Jahrzehnte in St. Louis begleiteten.