Es war wirklich das Jahr des Hechts. Die Band, einst im Luzerner Seetal gegründet, ist endgültig zu einem grossen Fisch im Schweizer Musikteich geworden. «Ich will in vollen Hallen spielen, und alle im Publikum sollen mitsingen», sagte Stefan Buck vor eineinhalb Jahren bei unserem ersten Gespräch. «Es ist verrückt: Es hat tatsächlich geklappt», sagt er jetzt, zufrieden lächelnd. Wer die Youtube-Schnipsel ihrer Konzerte sieht, der hört Buck teilweise fast nicht mehr singen. Da wird geklatscht, gehüpft und gesungen. Mittendrin immer: ein strahlender Stefan Buck. «Es gibt kaum etwas Schöneres», sagt der 36-Jährige. Privat trägt er weniger farbige Hemden als auf der Bühne. Buck ist nicht nur Hecht, sondern hat auch einen gut dotierten 100-Prozent-Job. Als die Band so richtig am Durchstarten war, wurde er zum zweiten Mal Vater.

«Computer klatschen nicht»

Hechts ursprünglichem Schlagzeuger wurde alles ein bisschen zu viel. Er stieg aus, komplett freiwillig und ohne böses Blut, wie Buck betont. Aber es ist sinnbildlich für die Schwelle, an der die Band gerade steht. Vollgas weiter, den Schwung nutzen oder lieber etwas auf die Bremse stehen? Vollgas weiter bedeutete wohl Verlangsamung an einem anderen Ort. Man merkt Buck das Hadern an: Natürlich sei es reizvoll, voll auf die Musik zu setzen, gibt er zu – «Computer klatschen nun mal nicht». Doch die «Aber» kommen schnell, und es sind einige. Wie genau er und die Bandkollegen sich entscheiden, steht noch in den Sternen.