Leichter wird es nicht, die Maschinen wieder anlaufen zu lassen, wenn du Jason Kay heisst. Wenn du viele Millionen besitzt und nicht wenige der edelsten Sportwagen der Welt, darunter den einzigen existierenden grünen Ferrari. Wenn du auf einem stattlichen Anwesen mit Pool und Tonstudio in Buckinghamshire residierst. Kay, inzwischen 47 und Frontmann von Jamiroquai, fühlte sich für die Frührente dann doch zu jung.

Also schuf er mit Songschreiberpartner Matt Johnson das achte Studioalbum, «Automaton». Neben klassischem Soul wie «Summer Girl», das an «Club Tropicana» von Wham erinnert, probieren sie es auch elektronisch-futuristisch. Am stärksten bleiben Jay Kay und Co. doch, wenn sie ihren lässigen, groovigen Seventies-Discokugel-Funk auspacken, der an Chic und Giorgio Moroder erinnert.

Waren Sie nervös, ob Jamiroquai noch ankommt?

Jay Kay: Dass die Reaktionen nach sechs, sieben Jahren so fantastisch sind, habe ich nicht erwartet. Viele hatten uns wohl nicht mehr auf der Rechnung. Sie dachten, wir wären am Ende, fertig, ausgebrannt, kaputt. Wir waren auch wirklich lange weg. Aber ich lag nicht faul am Pool herum – zumindest nicht die ganze Zeit (lacht).

Der letzte Song auf «Automaton» heisst «Carla». Sie singen «Carla – what you done to me? You made my life complete». Wer ist Carla?

Meine Tochter! Sie ist zwei. Das war einer der Gründe für die Pause. Und inzwischen hat sie sogar eine kleine Schwester, Talullah. Mein Leben hat sich krass verändert. Ich denke, es hat Vorteile, wenn du später im Leben Vater wirst. Für mich war es der richtige Zeitpunkt. Ich bin ruhiger geworden, kein Vergleich mit meinen wilden, verrückten, ausschweifenden Zeiten.