Mit einem fulminanten Konzert des Joachim Kühn Trios wurde gestern Sonntag der Schlusspunkt unter das diesjährige Jazz Festival Willisau gesetzt. Der 72-jährige deutsche Pianist bewies mit einer jungen und knackigen Rhythm-Section, wie kraftvoll aktuell Piano-Jazz sein kann, wenn er derart mit Erfahrung, Spielfreude und Respekt gespeist wird. Das Trio interpretierte schmissige Eigenkompositionen und bekundete auch keine Mühe, Ornette Coleman und «The End» von The Doors zu verweben, unterlegt von glasklaren Tastenzaubereien und einem harten Beat. Zuvor nahm das Duo des Bratschisten Mat Maneri und des Schlagzeugers Randy Peterson das Publikum mit auf eine Reise, die kammermusikalische Feinheiten, mikrotonale Improvisationen und energetische Exploits zu wunderbaren Bögen fügte.

Sechs Zorn-Formationen

Dass John Zorn nur noch im Multipack für Konzerte anreist, lässt man sich gerne gefallen, wenn das Programm so kompakt über die Bühne geht, wie das am Samstag zu erleben war. Je drei Konzerte von gut 35 Minuten, verteilt auf zwei Blöcke am Nachmittag und am Abend: Das war in Anbetracht der musikalischen Intensität gerade richtig, um nicht irgendwann erschlagen abzuhängen, sondern satt davon zu werden. Alle Bands interpretierten ausschliesslich Kompositionen aus John Zorns Klezmer-Repertoire. Der New Yorker Music-Maniac hat Hunderte von Stücken geschrieben, die von jiddischen Volksliedern und Tanzstücken mit ihrer orientalischen Harmonik geprägt sind. Ob filigran oder auf Powerschub, ob akustisch oder elektrisch verstärkt: Das kam jederzeit bis in kleinste Details präzise und virtuos, beflügelt von schnellen Schnitten, Schub und Dynamik. Zorn selber war vor allem als Conductor beschäftigt. Er machte knappe Ansagen und dirigierte die Bands mit seinen unmissverständlichen Gesten.

Als Urformation von Zorns Klezmer-Mania ist und bleibt das Masada Quartet unerreicht. Dave Douglas (tp), Greg Cohen (b), Joey Baron (dr) und John Zorn (as) inkorporierten das Material mit schwindelerregenden Läufen, blitzschnellen Wechseln und furiosem Unisono-Spiel. Die Band des Perkussionisten Cyro Baptista setzte die Akzente auf Groove, melodischen Fluss und viel Gerassel- und Gezwitscher-Krimskrams aus des Bandleaders Zauberkiste. Ganz und gar akustisch packte das Duo mit den beiden Gitarristen Julian Lage und Gyan Riley. Wie die beiden komplexeste Linien und Akkordfiguren meisterten, einander umspielten, solierten, unisono harmonierten, emotional und dynamisch akzentuierten und trotzdem nicht in ihrem Virtuosentum erstickten: Es war Weltklasse und geradezu unheimlich.

Unter den elektrischen Formationen war ausgerechnet die Metal-Band Cleric die harmloseste. Zwar gefiel das Konzept, die lieblichen Masada-Melodien mal durch den Growl-Schlund zu schreddern, doch waren die Powerplays der beiden Bands Asmodeus und Sepulcrum mindestens so konsequent. Asmodeus bekamen mit den Gitarrenexkursionen von Marc Ribot eine psychedelische Rocknote, während Sepulcrum mit John Medeski an der Hammondorgel das Hardcore-Progrock-Territorium durchpflügten.

Erfrischender Herbert

Ein gutes Händchen hatte Festivalleiter Arno Troxler mit den Kontrast-Paarungen. Bereits der Eröffnungsabend war ein Höhepunkt: Hier der melodische und swingende Jazz des Aargauer Trompeters Peter Schärli und seines Trios featuring Glenn Ferris, dort die avantgardistischen Explorationen des Saxofonisten Roscoe Mitchell und seines Trios. Schärli hat mit seiner Reduktion und Klarheit eine eigene Meisterschaft und auch Schönheit erreicht. Bei Mitchell, Mitbegründer des Art Ensemble of Chicago, sind unvermindert das innere Feuer und der Transformationsdrang des Free Jazz spürbar, ohne dass Mitchell diesen bewahren oder gar reproduzieren würde.

Kontrast und Ergänzung bot auch die Paarung Trio Heinz Herbert / David Murray Quartet mit dem Spoken- Word-Künstler Saul Williams. Die wunderbar verspielten und gleichzeitig hoch konzentriert agierenden Musiker Ramon Landolt, Dominik Landolt und Mario Hänni legten mit ihrem akustisch-elektronischen Instrumentarium, elaborierten Sound-Landschaften und rhythmisch-dramaturgischen Bögen eine erfrischende Jazz-Ästhetik für die Zukunft.

Aus der Vergangenheit stammt der afroamerikanische Jazz, wie er in Weiterführung von Ayler und Coltrane von David Murray über die Bühne gebracht und mit dem dunklen Rap-Flow von Saul Williams nahtlos ins Heute transportiert wurde. Einzig David Murray solierte im Vergleich zu seiner früheren Vehemenz etwas lieblos und unfokussiert. Dafür liess die fantastische Rhythmsection mit Jaribu Shahid (b) und Hamid Drake (dr) keine Wünsche offen.

Mehr Besucher

Die 42. Ausgabe war die erfolgreichste der letzten Jahre. Das lag nicht nur am John-Zorn-Marathon, der besonders viel Publikum anzog. Auch der grosse Rest des Festivals bot musikalische Leckerbissen. Unaufhaltsam mausert sich Willisau (wieder) zum Festival, das man als Liebhaber von Jazz und seinen zeitgenössischen Entwicklungen besuchen muss. Arno Troxlers Non-Mainstream-Programm bringt geschickt Tradition und Erneuerung in Beziehung und wagt Experimente. Das haben die Besucher dieses Jahr mehr denn je honoriert.