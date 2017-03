Ein frühlingshafter Mittag in Bern. Mundart-Rocker Kuno Lauener (56) empfängt den «Schweiz am Wochenende»-Redaktor und Mundart-Schriftsteller Pedro Lenz zum Gespräch im Berner Kursaal. Die Promotion für das neue Album «Love», das nächste Woche erscheint, ist gerade angelaufen. Fünf Jahre ist es her, seit die Band ihre letzte Studioplatte aufnahm.

Kuno, auf der neuen Züri-West- Scheibe «Love», gibt es eine Hommage an den vergessenen Schweizer Dichter Jean-Pierre Schlunegger. Der Lyriker Raphael Urweider pflegt zu sagen, es gebe mehr Gedichteschreiber als Gedichteleser. Gehörst du zur raren Gattung der Gedichteleser?

Kuno Lauener: Eigentlich bin ich kein grosser Gedichteleser. Doch vor einiger Zeit las ich einen Zeitungsartikel über Schlunegger. Er war vierzehn, als sich sein Vater 39-jährig in Vevey von einer Brücke stürzte. Für einen Vierzehnjährigen ist das natürlich die Hölle. Daraus ergab sich für ihn der Zwang, sich selbst an seinem 39. Geburtstag umzubringen. Das hat mich extrem bewegt, also habe ich seine Gedichte gelesen. Es sind lebensbejahende Gedichte, viele Liebesgedichte in einer sehr üppigen und farbigen Sprache.

Üppigkeit ist ja nicht unbedingt dein Stil. Bist du bei deinen eigenen Lyrics nicht eher ein Freund der Verknappung und Präzision?

Ja. Deshalb versuchte ich, diesen blumigen Gedichten meinen knappen Text entgegenzustellen. Dafür sind wir dann mit der Musik eher üppig. Mehr als eine Hommage an seine Gedichte ist es eine Hommage an den Menschen Schlunegger.

Nicht nur in diesem Song geht es um Verlust. Als wärst du ein Tangosänger am Rio de la Plata, betrauerst du auf «Love» vielfach den Verlust von Liebe.

Mein Vater ist ein halber Uruguayer, er kam dort zur Welt. Vielleicht habe ich dieses Gefühl in den Socken. Songs sind zum Werben und zum Sterben, so empfinde ich es zumindest. Ich schreibe lieber über solche Dinge, als dass ich mich zum Chronisten der politischen Situation machen würde. Mich interessiert eher das Zwischenmenschliche, das Abgründige.

Mich dünkt, man spüre dennoch eine politische Komponente in deinen Songs. Wenn du etwa im Song «Quick» singst «Du hesch när no d’Wäut wöue verändere / Aber i ha leider müesse ga», streifst du doch die Politik, wenngleich mit Ironie.

Klar gibt es Zustände, die mich aufregen, die ich ändern möchte. Aber ich habe dann nicht den Impuls, einen Song darüber zu schreiben. Ich gehe solche Themen eher indirekt an, zum Beispiel auch im Song «Sunntigmittag i de Sächzgerjahr». Da geht es um die ersten Italiener in der Schweiz. Die wurden damals nicht unbedingt besser aufgenommen als heute die Eritreer. Aber ich versuche, eher eine persönliche Geschichte darüber zu erzählen. Das liegt mir näher als politische Message.

Der grösste Züri-West-Hit, «I schänke dir mis Härz», war ein Song über käufliche Liebe, wird aber bis heute als Liebeslied aufgenommen. Wirst du vom Publikum missverstanden, wenn du ernsthafte Themen in Geschichten packst?

Gut, das passierte ja zum Beispiel Bruce Springsteen mit «Born in the USA» auch. Wir geben einen Song raus und dann sollen die Leute damit machen, was sie wollen. Das finde ich okay. In einer Studie kam neulich heraus, dass wir auch unter SVP-Politikern viele Fans haben. Mich stört das nicht. Das sind ja auch Menschen.

