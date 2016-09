Eine weitere interessante Neuerung ist die Dual-Kamera des iPhone 7 Plus. Die beiden Linsen arbeiten so zusammen, dass Objekte bedeutend näher herangezoomt werden können und noch immer scharf sind. Mit der neuen Kameratechnologie wird es auch möglich, den Hintergrund verschwimmen zu lassen und den Fokus des Bildes auf das Objekt im Vordergrund zu legen. Leider ist das Feature noch nicht fertig; Apple will es aber noch dieses Jahr per Software-Update nachreichen.

Fazit: Auch wenn das iPhone 7 das technisch beste Apple-Handy ist, so könnte für einige Kunden doch das letztjährige Modell die bessere Wahl sein. Nämlich für jene, die das Fehlen der Kopfhörerbuchse und einen mechanischen Home-Button einem wasserdichten Gerät und einer besseren Kamera vorziehen.